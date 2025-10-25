Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Monza-Reggiana 25 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 9ª giornata: numeri, curiosità e statistiche per capire Monza-Reggiana. Orario, stadio, arbitro, forma recente e confronto stagionale.

Pubblicato:

Monza-Reggiana accende la 9ª giornata di Serie B 2025-26 all’U-Power Stadium di Monza il 25 ottobre 2025 alle 15:00. In classifica il Monza è 5° con 14 punti (8 gare: 4 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte; 8 gol fatti e 6 subiti), mentre la Reggiana è 8ª con 12 punti (8 gare: 3 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte; 13 gol fatti e 11 incassati).

Le ultime partite giocate

Monza in crescita: 3 vittorie nelle ultime 5 e 10 punti raccolti. La Reggiana risponde con 8 punti e due successi consecutivi tra Cesena e Bari. Ecco l’andamento recente (ok = vittoria, x = pareggio, ko = sconfitta):

Monza ok ko x ok ok
Reggiana x ko x ok ok
  • Monza
  • Monza-Sampdoria 1-0
  • Monza-Calcio Padova 0-1
  • Empoli-Monza 1-1
  • Monza-Catanzaro 2-1
  • Frosinone-Monza 0-1
  • Reggiana
  • Reggiana-Catanzaro 2-2
  • Südtirol-Reggiana 3-1
  • Reggiana-Spezia 1-1
  • Cesena-Reggiana 1-2
  • Reggiana-Bari 3-1

L’arbitro di Monza-Reggiana

Dirige il match il signor Francesco Fourneau. Squadra arbitrale: assistenti Ricci e Bianchini, IV ufficiale Zago, VAR Giua e AVAR Paterna. Nella Serie B 2025/26, Fourneau ha fin qui diretto 1 gara: 2 gialli, 0 rossi, 0 rigori, 23 falli sanzionati e 4 offsides (media 2,0 ammonizioni a partita).

  • Arbitro: FOURNEAU
  • Assistenti: RICCIBIANCHINI
  • IV: ZAGO
  • VAR: GIUA
  • AVAR: PATERNA

Informazioni interessanti

La sfida tra Monza e Reggiana porta con sé storie incrociate e numeri che pesano. I brianzoli vengono da una striscia positiva e possono spingere per il terzo successo di fila, con una difesa che all’U-Power Stadium storicamente sa blindarsi contro i granata. La Reggiana, però, ha ritrovato piglio esterno con l’attuale guida e segna molto su azione, sfruttando la qualità dei propri interpreti. Attenzione ai dettagli: l’energia di Mathis Lambourde da subentrato, le incursioni di Samuele Birindelli e il feeling casalingo di Andrea Colpani potrebbero orientare il copione.

Sul piano dei trend, Monza solido con pochi gol concessi; Reggiana efficace con un’alta conversione al tiro. E nei precedenti non mancano sorprese: tra andate favorevoli ai granata e recenti squilli brianzoli, il duello promette equilibrio e fiammate.

  • Dopo il 2-0 del 16 marzo 2021, il Monza può centrare due successi di fila contro la Reggiana in B come non accadeva dagli anni ’80.
  • Nelle sole gare d’andata di B, la Reggiana ha perso raramente con il Monza: 11 risultati utili nelle ultime 13, compreso il 3-0 esterno del 6 dicembre 2020.
  • All’U-Power il Monza non incassa reti dalla Reggiana da sei sfide di fila in B: serie storica per i brianzoli.
  • Con i colpi a Catanzaro e Frosinone, il Monza insegue la terza vittoria consecutiva in B: traguardo che manca da marzo 2022.
  • La Reggiana ha dato segnali in trasferta: tre successi nelle ultime sette gare esterne con l’attuale gestione, incluso il 2-1 a Cesena.
  • Granata prolifici su azione: solo il Pescara ha fatto meglio; tre delle quattro reti esterne sono arrivate così.
  • Birindelli, tra i più pericolosi del Monza: tiri nello specchio al top di squadra e presenza costante nell’area avversaria.
  • Lambourde è un’arma immediata per la Reggiana: 2 gol in 87 minuti, sempre entrando dalla panchina.
  • Colpani ama questo incrocio e questo stadio: la sua prima rete in B arrivò proprio contro la Reggiana, e a Monza segna spesso.

Le statistiche stagionali di Monza e Reggiana

Fotografia d’insieme: il Monza costruisce con più possesso (51,9%) e concede poco (6 reti subite, 3 clean sheet), pressando con intensità (PPDA 10,9). La Reggiana è più verticale ed efficace: 13 gol con una conversione elevata (24,07%) e una mira superiore (55,56% di tiri nello specchio), pur concedendo qualcosa in più dietro. Brianzoli più continui nel volume (75 tiri) e nei calci d’angolo, granata più pungenti quando arrivano in area. Disciplina: gialli contenuti per entrambe.

Monza Reggiana
Partite giocate 8 8
Vittorie 4 3
Pareggi 2 3
Sconfitte 2 2
Gol segnati 8 13
Gol subiti 6 11
Clean sheet 3 1
Possesso palla (%) 51,9 48,1
Tiri totali 75 54
Tiri nello specchio 27 30
Precisione al tiro (%) 36,0 55,6
Conversione gol (%) 10,67 24,07
PPDA (pressione) 10,9 13,6
Corner a favore 38 27
Tiri totali concessi 101 121
Cartellini gialli 16 13

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Monza-Reggiana?

Sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15:00 (9ª giornata di Serie B).

Dove si gioca Monza-Reggiana?

All’U-Power Stadium di Monza.

Chi è l’arbitro di Monza-Reggiana?

Francesco Fourneau, con assistenti Ricci e Bianchini; IV Zago; VAR Giua; AVAR Paterna.

