Monza-Reggiana 25 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Monza-Reggiana accende la 9ª giornata di Serie B 2025-26 all’U-Power Stadium di Monza il 25 ottobre 2025 alle 15:00. In classifica il Monza è 5° con 14 punti (8 gare: 4 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte; 8 gol fatti e 6 subiti), mentre la Reggiana è 8ª con 12 punti (8 gare: 3 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte; 13 gol fatti e 11 incassati).
Le ultime partite giocate
Monza in crescita: 3 vittorie nelle ultime 5 e 10 punti raccolti. La Reggiana risponde con 8 punti e due successi consecutivi tra Cesena e Bari. Ecco l’andamento recente (ok = vittoria, x = pareggio, ko = sconfitta):
|Monza
|ok
|ko
|x
|ok
|ok
|Reggiana
|x
|ko
|x
|ok
|ok
- Monza
- Monza-Sampdoria 1-0
- Monza-Calcio Padova 0-1
- Empoli-Monza 1-1
- Monza-Catanzaro 2-1
- Frosinone-Monza 0-1
- Reggiana
- Reggiana-Catanzaro 2-2
- Südtirol-Reggiana 3-1
- Reggiana-Spezia 1-1
- Cesena-Reggiana 1-2
- Reggiana-Bari 3-1
L’arbitro di Monza-Reggiana
Dirige il match il signor Francesco Fourneau. Squadra arbitrale: assistenti Ricci e Bianchini, IV ufficiale Zago, VAR Giua e AVAR Paterna. Nella Serie B 2025/26, Fourneau ha fin qui diretto 1 gara: 2 gialli, 0 rossi, 0 rigori, 23 falli sanzionati e 4 offsides (media 2,0 ammonizioni a partita).
- Arbitro: FOURNEAU
- Assistenti: RICCI – BIANCHINI
- IV: ZAGO
- VAR: GIUA
- AVAR: PATERNA
Informazioni interessanti
La sfida tra Monza e Reggiana porta con sé storie incrociate e numeri che pesano. I brianzoli vengono da una striscia positiva e possono spingere per il terzo successo di fila, con una difesa che all’U-Power Stadium storicamente sa blindarsi contro i granata. La Reggiana, però, ha ritrovato piglio esterno con l’attuale guida e segna molto su azione, sfruttando la qualità dei propri interpreti. Attenzione ai dettagli: l’energia di Mathis Lambourde da subentrato, le incursioni di Samuele Birindelli e il feeling casalingo di Andrea Colpani potrebbero orientare il copione.
Sul piano dei trend, Monza solido con pochi gol concessi; Reggiana efficace con un’alta conversione al tiro. E nei precedenti non mancano sorprese: tra andate favorevoli ai granata e recenti squilli brianzoli, il duello promette equilibrio e fiammate.
- Dopo il 2-0 del 16 marzo 2021, il Monza può centrare due successi di fila contro la Reggiana in B come non accadeva dagli anni ’80.
- Nelle sole gare d’andata di B, la Reggiana ha perso raramente con il Monza: 11 risultati utili nelle ultime 13, compreso il 3-0 esterno del 6 dicembre 2020.
- All’U-Power il Monza non incassa reti dalla Reggiana da sei sfide di fila in B: serie storica per i brianzoli.
- Con i colpi a Catanzaro e Frosinone, il Monza insegue la terza vittoria consecutiva in B: traguardo che manca da marzo 2022.
- La Reggiana ha dato segnali in trasferta: tre successi nelle ultime sette gare esterne con l’attuale gestione, incluso il 2-1 a Cesena.
- Granata prolifici su azione: solo il Pescara ha fatto meglio; tre delle quattro reti esterne sono arrivate così.
- Birindelli, tra i più pericolosi del Monza: tiri nello specchio al top di squadra e presenza costante nell’area avversaria.
- Lambourde è un’arma immediata per la Reggiana: 2 gol in 87 minuti, sempre entrando dalla panchina.
- Colpani ama questo incrocio e questo stadio: la sua prima rete in B arrivò proprio contro la Reggiana, e a Monza segna spesso.
Le statistiche stagionali di Monza e Reggiana
Fotografia d’insieme: il Monza costruisce con più possesso (51,9%) e concede poco (6 reti subite, 3 clean sheet), pressando con intensità (PPDA 10,9). La Reggiana è più verticale ed efficace: 13 gol con una conversione elevata (24,07%) e una mira superiore (55,56% di tiri nello specchio), pur concedendo qualcosa in più dietro. Brianzoli più continui nel volume (75 tiri) e nei calci d’angolo, granata più pungenti quando arrivano in area. Disciplina: gialli contenuti per entrambe.
|Monza
|Reggiana
|Partite giocate
|8
|8
|Vittorie
|4
|3
|Pareggi
|2
|3
|Sconfitte
|2
|2
|Gol segnati
|8
|13
|Gol subiti
|6
|11
|Clean sheet
|3
|1
|Possesso palla (%)
|51,9
|48,1
|Tiri totali
|75
|54
|Tiri nello specchio
|27
|30
|Precisione al tiro (%)
|36,0
|55,6
|Conversione gol (%)
|10,67
|24,07
|PPDA (pressione)
|10,9
|13,6
|Corner a favore
|38
|27
|Tiri totali concessi
|101
|121
|Cartellini gialli
|16
|13
FAQ
- Quando si gioca Monza-Reggiana?
-
Sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15:00 (9ª giornata di Serie B).
- Dove si gioca Monza-Reggiana?
-
All’U-Power Stadium di Monza.
- Chi è l’arbitro di Monza-Reggiana?
-
Francesco Fourneau, con assistenti Ricci e Bianchini; IV Zago; VAR Giua; AVAR Paterna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.