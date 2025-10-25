Monza-Reggiana 25 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 9ª giornata: numeri, curiosità e statistiche per capire Monza-Reggiana. Orario, stadio, arbitro, forma recente e confronto stagionale.

Monza-Reggiana accende la 9ª giornata di Serie B 2025-26 all’U-Power Stadium di Monza il 25 ottobre 2025 alle 15:00. In classifica il Monza è 5° con 14 punti (8 gare: 4 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte; 8 gol fatti e 6 subiti), mentre la Reggiana è 8ª con 12 punti (8 gare: 3 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte; 13 gol fatti e 11 incassati).

Le ultime partite giocate

Monza in crescita: 3 vittorie nelle ultime 5 e 10 punti raccolti. La Reggiana risponde con 8 punti e due successi consecutivi tra Cesena e Bari. Ecco l’andamento recente (ok = vittoria, x = pareggio, ko = sconfitta):

Monza ok ko x ok ok Reggiana x ko x ok ok

Monza

Monza-Sampdoria 1-0

Monza-Calcio Padova 0-1

Empoli-Monza 1-1

Monza-Catanzaro 2-1

Frosinone-Monza 0-1

Reggiana

Reggiana-Catanzaro 2-2

Südtirol-Reggiana 3-1

Reggiana-Spezia 1-1

Cesena-Reggiana 1-2

Reggiana-Bari 3-1

L’arbitro di Monza-Reggiana

Dirige il match il signor Francesco Fourneau. Squadra arbitrale: assistenti Ricci e Bianchini, IV ufficiale Zago, VAR Giua e AVAR Paterna. Nella Serie B 2025/26, Fourneau ha fin qui diretto 1 gara: 2 gialli, 0 rossi, 0 rigori, 23 falli sanzionati e 4 offsides (media 2,0 ammonizioni a partita).

Arbitro: FOURNEAU

Assistenti: RICCI – BIANCHINI

– IV: ZAGO

VAR: GIUA

AVAR: PATERNA

Informazioni interessanti

La sfida tra Monza e Reggiana porta con sé storie incrociate e numeri che pesano. I brianzoli vengono da una striscia positiva e possono spingere per il terzo successo di fila, con una difesa che all’U-Power Stadium storicamente sa blindarsi contro i granata. La Reggiana, però, ha ritrovato piglio esterno con l’attuale guida e segna molto su azione, sfruttando la qualità dei propri interpreti. Attenzione ai dettagli: l’energia di Mathis Lambourde da subentrato, le incursioni di Samuele Birindelli e il feeling casalingo di Andrea Colpani potrebbero orientare il copione.

Sul piano dei trend, Monza solido con pochi gol concessi; Reggiana efficace con un’alta conversione al tiro. E nei precedenti non mancano sorprese: tra andate favorevoli ai granata e recenti squilli brianzoli, il duello promette equilibrio e fiammate.

Dopo il 2-0 del 16 marzo 2021, il Monza può centrare due successi di fila contro la Reggiana in B come non accadeva dagli anni ’80.

può centrare due successi di fila contro la in B come non accadeva dagli anni ’80. Nelle sole gare d’andata di B, la Reggiana ha perso raramente con il Monza : 11 risultati utili nelle ultime 13, compreso il 3-0 esterno del 6 dicembre 2020.

ha perso raramente con il : 11 risultati utili nelle ultime 13, compreso il 3-0 esterno del 6 dicembre 2020. All’U-Power il Monza non incassa reti dalla Reggiana da sei sfide di fila in B: serie storica per i brianzoli.

non incassa reti dalla da sei sfide di fila in B: serie storica per i brianzoli. Con i colpi a Catanzaro e Frosinone, il Monza insegue la terza vittoria consecutiva in B: traguardo che manca da marzo 2022.

insegue la terza vittoria consecutiva in B: traguardo che manca da marzo 2022. La Reggiana ha dato segnali in trasferta: tre successi nelle ultime sette gare esterne con l’attuale gestione, incluso il 2-1 a Cesena.

ha dato segnali in trasferta: tre successi nelle ultime sette gare esterne con l’attuale gestione, incluso il 2-1 a Cesena. Granata prolifici su azione: solo il Pescara ha fatto meglio; tre delle quattro reti esterne sono arrivate così.

Birindelli , tra i più pericolosi del Monza : tiri nello specchio al top di squadra e presenza costante nell’area avversaria.

, tra i più pericolosi del : tiri nello specchio al top di squadra e presenza costante nell’area avversaria. Lambourde è un’arma immediata per la Reggiana : 2 gol in 87 minuti, sempre entrando dalla panchina.

è un’arma immediata per la : 2 gol in 87 minuti, sempre entrando dalla panchina. Colpani ama questo incrocio e questo stadio: la sua prima rete in B arrivò proprio contro la Reggiana, e a Monza segna spesso.

Le statistiche stagionali di Monza e Reggiana

Fotografia d’insieme: il Monza costruisce con più possesso (51,9%) e concede poco (6 reti subite, 3 clean sheet), pressando con intensità (PPDA 10,9). La Reggiana è più verticale ed efficace: 13 gol con una conversione elevata (24,07%) e una mira superiore (55,56% di tiri nello specchio), pur concedendo qualcosa in più dietro. Brianzoli più continui nel volume (75 tiri) e nei calci d’angolo, granata più pungenti quando arrivano in area. Disciplina: gialli contenuti per entrambe.

Monza Reggiana Partite giocate 8 8 Vittorie 4 3 Pareggi 2 3 Sconfitte 2 2 Gol segnati 8 13 Gol subiti 6 11 Clean sheet 3 1 Possesso palla (%) 51,9 48,1 Tiri totali 75 54 Tiri nello specchio 27 30 Precisione al tiro (%) 36,0 55,6 Conversione gol (%) 10,67 24,07 PPDA (pressione) 10,9 13,6 Corner a favore 38 27 Tiri totali concessi 101 121 Cartellini gialli 16 13

FAQ Quando si gioca Monza-Reggiana? Sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15:00 (9ª giornata di Serie B). Dove si gioca Monza-Reggiana? All’U-Power Stadium di Monza. Chi è l’arbitro di Monza-Reggiana? Francesco Fourneau, con assistenti Ricci e Bianchini; IV Zago; VAR Giua; AVAR Paterna.

