Monza-Resegone: la carica dei 786

E' giunta alla 59esima edizione la Monza-Resegone, storica manifestazione della Brianza che ogni anno raduna un numero sempre crescente di sportivi, appassionati e curiosi. Il senso di responsabilità nei confronti della squadra, lo spirito di sacrificio e il senso di libertà: ecco i sentimenti che spingono gli atleti per 42 km dal centro della città di Monza fino al Rifugio Capanna Monza. La competizione vedrà i corridori come principali attori protagonisti di una sfida alla fatica e alla stanchezza, ma non saranno mai soli, potranno godere della natura sconfinata e della bellezza dei paesaggi brianzoli. Ecco qualche numero dell’edizione 2019: 262 squadre di partecipanti, 14 squadre tutte al femminile, 22 terne con due donne e un uomo, 79 terne con due uomini e una donna e 147 squadre maschili.



"In questi anni la manifestazione è cresciuta incontrando il supporto e sostegno organizzativo di enti locali e sport che insieme a noi hanno da subito condiviso la passione per lo sport e il territorio, riconoscendo l’importanza che questo evento ricopre per la Brianza e non solo – ha continuato Enrico Villa, Presidente della Società Alpinisti Monzesi — Si va in montagna per lo stesso piacere, per godere della sua natura meravigliosa e per il bello della compagnia. Quando le due cose si completano siamo all’apoteosi della felicità".



Al fianco dell’evento le Istituzioni locali e regionali che sostengono la manifestazione sempre con grande impegno.



"Se concludere la maratona è per molti runner il traguardo massimo cui aspirare, la Monza – Resegone è un’esperienza riservata a pochissimi atleti, sia per lo straordinario impegno fisico richiesto che per l’approccio mentale, determinante per superare le difficoltà del tracciato" ha dichiarato il sindaco di Monza, Dario Allevi.



Dello stesso avviso il sindaco di Erve, Giancarlo Valsecchi: "In questa entusiasmante competizione conta maggiormente la squadra rispetto all’individualismo".



La “Monza – Resegone” è un evento collettivo capace di unire la cittadinanza e il territorio della provincia di Lecco e di Monza e Brianza. La macchina organizzativa sarà inoltre supportata dagli Enti locali, gli sponsor e i volontari che ogni anno partecipano attivamente a questo straordinario evento sportivo.



Ecco i prossimi appuntamenti:



Sabato 22 giugno 2019, a partire dalle ore 19:00 ritrovo degli atleti in Piazza Roma / Arengario, per le operazioni di punzonatura e firma del registro di partenza. Alle 21:00 prenderà il via la 59a Monza – Resegone, con 260 squadre e 780 atleti a sfidarsi lungo il percorso di 42 chilometri.



Domenica 23 giugno 2019, dopo le ore 18:00 presso la sede sarà reso noto l’ordine di arrivo della gara



Martedì 25 giugno 2019, rilascio e pubblicazione della Classifica Ufficiale



Venerdì 28 giugno 2019, ore 21:00 presso la Candy Arena (palazzetto dello sport) di Monza – viale G.B. Stucchi, onorati ospiti del Consorzio Vero Volley, avrà luogo la grande festa delle premiazioni con riconoscimenti destinati a tutte le squadre ufficialmente classificate ed ai rispettivi atleti. Trofei e premi speciali, offerti dalle Istituzioni patrocinanti, dagli sponsor e dall’organizzazione, saranno riservati alle classifiche particolari ed alle migliori performance.



SPORTAL.IT | 18-06-2019 17:25