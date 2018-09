Monza, sabato rosso Ferrari: ma Vettel non ci sta

Il poleman è incredulo, e super-battagliero, il secondo è deluso e il terzo è felicissimo. Tutto vero, è proprio questo lo stato d’animo dei tre dominatori delle prove del Gp d’Italia. A Monza una cornice di pubblico impressionante ha fatto da cornice ad uno dei sabati più spettacolari della stagione. Alla fine il miglior tempo lo ha fatto registrare il meno giovane del terzetto, ma nel caso anche il terzo incomodo, almeno per la lotta al Mondiale. Partire davanti a tutti nel Gp di casa a quasi 39 anni non è una gioia qualunque, così anche l’uomo di ghiaccio per eccellenza, Kimi Raikkonen, si deve sciogliere dopo aver fatto meglio del compagno di scuderia e del capoclassifica, reduce da tre Mondiali in quattro anni: “Non potevo scegliere un posto migliore per questa pole, nel Gp di casa: per me è la prima volta qui, è una sensazione bellissima, speriamo che tutto domani vada liscio per chiudere nella stessa posizione" le sibilline dichiarazioni di Raikkonen, che a Monza non ha mai vinto e che almeno nel post-qualifiche non sembra voler sentire parlare di possibile gioco di squadra. Del resto il finlandese non ha ancora vinto un Gp nella sua seconda avventura con le Rosse e anche se la lotta per il Mondiale infuria, è difficile mettere in gabbia un leone come Kimi….: "La macchina ha funzionato molto bene, c'erano condizioni piuttosto insidiose ma siamo riusciti a cambiare nel modo giusto e tutto e' andato piuttosto liscio. Fare doppietta e' grandioso per la Ferrari, ma siamo solo a meta' del lavoro. Speriamo di ottenere un grande risultato" ha aggiunto Raikkonen.

Dall’altra parte del box, si sorride a denti stretti. Seb Vettel infatti deve dividersi tra la soddisfazione di partire davanti a Hamilton e la delusione per aver mancato il miglior tempo: “Per il team è un buonissimo risultato, per me no, non sono contento perché Kimi è andato più veloce di me nell’ultimo tentativo”. Poche parole quelle del tedesco, che avrà il compito più difficile in partenza, dovendo guardare tanto dietro di sé, dove le Mercedes saranno pronte ad approfittare di un suo eventuale errore al via, tanto davanti, per non far scappare un Raikkonen davvero velocissimo.

Paradossale, ma non troppo, il fatto che il volto di Hamilton fosse più sorridente di quello di Vettel, dopo che la Mercedes ha sfiorato la pole position: "Credo che le Ferrari abbiano fatto un lavoro fantastico, ma noi siamo vicini, incredibilmente vicini direi. E' stato un buon weekend, daremo il nostro meglio anche domani – ha detto l’inglese, che ha poi reso omaggio ai tifosi delle Rosse – Vedere tanti appassionati qui è uno spettacolo, anche se sono quasi tutti ferraristi”.

SPORTAL.IT | 01-09-2018 18:15