Monza-Salernitana, di fronte gli opposti della Serie B

Gara d’alto livello al “Brianteo” per concludere il 2020 della Serie B. Alle 16 di mercoledì 30 dicembre di fronte si troveranno infatti Monza e Salernitana, due delle squadre più in forma del momento.

I granata sono al comando della classifica con 31 punti, i lombardi sono al terzo posto insieme al Cittadella a quota 26, ma in grande ascesa.

Il computo totale dei precedenti in B è di 16 gare con un bilancio di sei vittorie a cinque per i campani, ma in casa il Monza è imbattuto contro la Salernitana in Serie B, grazie a cinque vittorie e tre pareggi.

Il Monza arriva da due successi di fila, il tris nel torneo cadetto manca dal maggio 2000, mentre la Salernitana è stata protagonista della seconda miglior partenza di sempre in B con 31 punti in 15 partite, peggio solo dei 33 punti ottenuti a questo punto della stagione nel 1997/98, anno dell’ultima promozione in Serie A.

Dal punto di vista tattico si affronteranno la squadra con il più alto possesso palla medio del campionato, il Monza con 56.2%, e quella con la percentuale più bassa, il 39.1% della Salernitana

OMNISPORT | 28-12-2020 16:48