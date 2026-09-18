La formazione brianzola conquista la prima vittoria del suo campionato grazie a una doppietta dell’attaccante portoghese, la magia di Adzic non basta ad Aquilani. I tifosi della Juve recriminano ancora

Prima vittoria in questo campionato per il Monza con Juric che respira dopo essere stato sotto pressione negli ultimi giorni e il Sassuolo che si sgonfia dopo l’impresa con la Juventus. A firmare la vittoria dei brianzoli ci pensa una vittoria di Gustavo Varela mentre ai neroverdi non basta una magia di Adzic. E sui social i tifosi della Juventus recriminano ancora.

Varela fa felice Juric

Un solo punto in classifica e un avvio di stagione difficile. Con le panchine che saltano come tappi di champagne in serie A, Ivan Juric non poteva certo sentirsi al sicuro dopo l’avvio della sua squadra. Ma in casa il Monza ritrova una marcia in più, la squadra segue le indicazioni del suo tecnico, lascia il possesso palla al Sassuolo e fa male ogni volta che ne ha l’occasione. Dopo un primo tempo di grande equilibrio, brianzoli trovano la rete del vantaggio con Varela che sfrutta un errore di Muric ed è lo stesso attaccante portoghese a trovare la rete del raddoppio al minuto 63 grazie a un calcio di rigore.

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Adzic, che magia ma Muric è un disastro

Il Sassuolo non ha avuto la stessa fame che ha messo in campo contro la Juventus ma soprattutto la squadra di Aquilani ha pagato i tanti troppi errori, a cominciare dalla rete del vantaggio dei padroni di casa. Sul colpo di testa di Varela, il portiere è chiamato a un intervento molto facile, palla non troppo veloce e decisamente centrale. Ma arriva la più classica delle papere con il pallone che gli scappa via in mezzo alle mani di Muric in modalità saponetta. Ma gol a parte l’estremo difensore ha mostrato più di un’insicurezza. All’88’ il Sassuolo prova a riaprire la partita con una magia di Adzic, il calcio di punizione del classe 2006 è una prodezza. Ma non basta a evitare la sconfitta.

Monza-Sassuolo: le emozioni del match

Il rimpianto dei tifosi della Juventus

Domenica sera l’impresa, poi il Sassuolo si scioglie a Monza. Ed è inevitabile che sui social, i primi a commentare il capitombolo della squadra di Alberto Aquilani siano i tifosi della Juventus. La sconfitta al Mapei Stadium ha lasciato tanto amaro in bocca, per il risultato senza dubbio, ma anche per il modo in cui è arrivata. E a meno di una settimana di distanza crescono i rimpianti: “Batti la Juve e poi muori. Un classico del Sassuolo”, scrive Mirko. Ma sono tanti i tifosi bianconeri che ritornano con la mente a domenica: “Io ancora mi domando come abbiamo fatto a perdere contro di loro”. E ancora: “Fino a qualche giorno fa tutti parlavano del grande Sassuolo di Aquilani che ci ha surclassati. A me erano sembrati normalissimi. E’ la Juve che fa sembrare questi avversari dei giganti”.