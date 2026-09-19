Monza-Sassuolo, moviola: l’errore su Birindelli, il caso sul rigore e la gaffe di Muric

La prova dell’arbitro Perenzoni allo U-Power Stadium per l’anticipo di A analizzata ai raggi X, il fischietto di Rovereto ha ammonito cinque giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Cinque ammoniti ma uno di questi gialli poteva essere anche rosso, per il resto pochi errori da parte dell’arbitro Perenzoni nell’anticipo di serie A. Vediamo cosa è successo all’U-Power Stadium di Monza.

Monza-Sassuolo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 30′: è per Kouadio che stende Thorstvedt dopo aver perso la palla. Al 52′ angolo di Birindelli e colpo di testa di Varela, lasciato solissimo, la palla è centrale e nemmeno troppo potente, ma il portiere Muric, nel tentativo di bloccarla, fallisce l’intervento e la lascia entrare in porta.

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Il rigore per il Monza

Al 62′ contrasto in area tra Esposito e Mota: calcione dell’ex Cagliari al giocatore del Monza nel tentativo di rinviare il pallone e l’arbitro senza esitazioni assegna un calcio di rigore, confermato dal VAR. Dal dischetto va Varela: Muric spiazzato e 2-0 Monza. Al 74′ contatto al limite dell’area brianzola tra Bakola e Folorunsho che viene ammonito. All’85’ graziato Birindelli per un bruttissimo intervento in ritardo ai danni di Dominguez, se la cava col giallo. All’85’ ammonito Lipani per proteste nei confronti di Perenzoni. Regolare all’88’ il gol di Adzic, entrato anche stavolta dalla panchina. Al 92′ ammonito anche Varela che si aggrappa a Dominguez. Dopo 6′ di recupero finisce 2-1 per il Monza.

Chi è l’arbitro Perenzoni

Trentotto anni, perito chimico, Daniele Perenzoni, la scelta per Monza-Sassuolo, ha iniziato nel mondo del calcio nelle giovanili del Rovereto, poi un infortunio al ginocchio che lo costringe allo stop, il mito di Daniele Orsato e una sorella di quattro anni più giovane, Denise, che lo trascina con sé al corso per arbitri. E’ il secondo fischietto trentino in serie A dopo Denis Salati. Nell’ottobre del 2022 l’esordio in A in Monza-Spezia, in stagione aveva diretto il big match di B Palermo-Bari. Ultima uscita in A per Torino-Monza.

I precedenti tra le due squadre

Quattro vittorie a teste e 4 pari nei 12 precedenti

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Colaianni con Pairetto IV uomo, Aureliano al Var e Baroni all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Kouadio, Folorunsho, Birindelli, Lipani, Varela.