Monza-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Monza-Sassuolo di Serie A 2026-27, 5a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime partite e statistiche a confronto.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Monza–Sassuolo accende la 5a giornata di Serie A 2026-27: si gioca all’U-Power Stadium di Monza venerdì 18 settembre 2026 alle 20:45. Situazione di classifica opposta: i brianzoli sono 18° con 1 punto (1 pareggio, 3 sconfitte; 6 gol fatti, 11 subiti), i neroverdi 9° a quota 7 (2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfita; 8 segnati, 7 incassati). Per il Monza è una partita di riscatto dopo l’avvio complicato; il Sassuolo cerca conferme per restare nella parte sinistra della graduatoria.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Monza-Sassuolo

Le scelte della vigilia indicano un Monza che potrebbe confermare il 3-4-2-1: out elementi chiave a centrocampo, Palladino potrebbe affidarsi alla fisicità di Folorunsho e alla qualità tra le linee di Colpani e Zeballos, con Varela riferimento offensivo. Sulle corsie, a destra dovrebbe agire Birindelli, a sinistra Bakoune. Il Sassuolo si orienterebbe sul 4-2-3-1: in difesa possibile spazio a Cinquegrano e a Caleta-Car accanto a Leysen, con Doig a sinistra. In mediana, esperienza di Matic accanto al dinamismo di Adzic. Sulla trequarti, fari su Berardi e Laurienté, mentre davanti potrebbe esserci Bowie. Non si registrano squalifiche al momento, ma le scelte restano legate alle condizioni degli indisponibili.

Monza (3-4-2-1): Thiam; Carboni, Lucchesi, Kouadio; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Bakoune; Colpani, Zeballos; Varela.

(3-4-2-1): Thiam; Carboni, Lucchesi, Kouadio; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Bakoune; Colpani, Zeballos; Varela. Sassuolo (4-2-3-1): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Bowie.

Gli indisponibili di Monza-Sassuolo

Assenze pesanti da entrambe le parti. Il Monza perde qualità e leadership in mezzo con Pessina e deve fare i conti anche con l’out di Ciurria in attacco e Toure a centrocampo. Nel Sassuolo l’infermeria è affollata in difesa e in mediana: out di lungo corso Candé e Pieragnolo, ai box anche Walukiewicz, Boloca e Idzes, oltre a Koné per un grave infortunio e a Volpato per un guaio muscolare. Al momento non risultano squalifiche.

Monza – Indisponibili: Pessina (infortunio al ginocchio), Ciurria (infortunio non specificato), Toure (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.

– Indisponibili: Pessina (infortunio al ginocchio), Ciurria (infortunio non specificato), Toure (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno. Sassuolo – Indisponibili: Candé (rottura del legamento crociato), Walukiewicz (infortunio alla gamba), Boloca (infortunio al ginocchio), Idzes (infortunio alla coscia), Koné (gamba rotta), Pieragnolo (rottura del legamento crociato), Volpato (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Monza in cerca di inversione di rotta dopo un filotto complicato tra casa e trasferta; il Sassuolo arriva con morale buono, reduce da risultati utili e colpi pesanti. Trend recente: brianzoli con 0 vittorie nelle ultime 4, neroverdi a quota 2 successi.

Monza V: 0 N: 1 P: 3 Sassuolo V: 2 N: 1 P: 1

Monza

Inter-Monza 4-1; Monza-Udinese 2-3; Parma-Monza 1-1; Lecce-Monza 3-2.

Sassuolo

Atalanta-Sassuolo 2-1; Sassuolo-Torino 2-1; Bologna-Sassuolo 2-2; Sassuolo-Juventus 3-2.

L’arbitro di Monza-Sassuolo

Dirige Daniele Perenzoni; assistenti Mastrodonato e Colaianni; IV Pairetto; VAR Aureliano; AVAR Baroni. In questa Serie A 2026-27 Perenzoni ha arbitrato 1 gara: 2 cartellini gialli, 0 rossi, 0 rigori, 26 falli fischiati e 1 offside.

Informazioni interessanti sul match

Ci sono numeri che raccontano la sfida: il Monza ha un feeling favorevole con il Sassuolo in A, mentre i neroverdi hanno iniziato bene questa stagione, pur con qualche fatica in trasferta negli ultimi mesi. La squadra di Palladino sta pagando soprattutto sulle palle inattive, ma davanti può contare sull’estro di Colpani e sulla concretezza di Varela. Dall’altra parte l’esperienza di Matic, la qualità di Berardi e gli strappi di Laurienté possono creare superiorità in zona di rifinitura. Attenzione ai contropiedi neroverdi e all’inerzia psicologica: i brianzoli vengono da una serie complicata in casa, mentre gli emiliani hanno messo fieno in cascina e puntano a consolidarsi nella parte sinistra della classifica. Sarà partita a scacchi: densità in mezzo, duelli sulle corsie e dettagli a decidere.

Il Monza è imbattuto con il Sassuolo in Serie A: 3 vittorie e 1 pareggio nei 4 incroci, ultimo 1-0 firmato Colpani (gennaio 2024).

è imbattuto con il in Serie A: 3 vittorie e 1 pareggio nei 4 incroci, ultimo 1-0 firmato (gennaio 2024). Il Sassuolo ha vinto le ultime due gare di A contro neopromosse; una striscia più lunga gli manca dal 2021.

ha vinto le ultime due gare di A contro neopromosse; una striscia più lunga gli manca dal 2021. Il Monza ha centrato solo 1 successo nelle ultime 22 di A (3N, 18P), incassando 52 reti nel periodo.

ha centrato solo 1 successo nelle ultime 22 di A (3N, 18P), incassando 52 reti nel periodo. Cinque ko interni consecutivi per il Monza in A: mai arrivato a sei all’ U-Power Stadium .

in A: mai arrivato a sei all’ . Avvio brillante per il Sassuolo : 7 punti dopo 4 gare, come nelle sue migliori partenze recenti.

: 7 punti dopo 4 gare, come nelle sue migliori partenze recenti. Neroverdi senza vittorie esterne in A dal 15 febbraio: da allora 3 pareggi e 5 sconfitte fuori casa.

Il Monza ha già subito 6 gol su palla inattiva in questo avvio: record nei Top-5 campionati.

ha già subito 6 gol su palla inattiva in questo avvio: record nei Top-5 campionati. Il Sassuolo è tra le squadre con più ripartenze create (8), due delle quali trasformate in gol.

è tra le squadre con più ripartenze create (8), due delle quali trasformate in gol. Varela è già a quota 2 reti: solo Colpani era arrivato a 3 entro le prime 5 nella storia brianzola in A (2023/24).

è già a quota 2 reti: solo era arrivato a 3 entro le prime 5 nella storia brianzola in A (2023/24). Berardi va forte contro le neopromosse: 19 partecipazioni gol nelle ultime 21 sfide (14 reti, 5 assist).

Le statistiche stagionali di Monza e Sassuolo

Confronto chiaro: il Monza fatica dietro (11 subiti in 4), ma crea e tira con discreta precisione (51% al tiro nello specchio), mentre il Sassuolo ha più cinismo (conversione 17,4%) e migliore pulizia tecnica (87,9% passaggi riusciti). Possesso più equilibrato per i brianzoli (47,7% vs 42,7%), ma i neroverdi costruiscono meglio nell’ultimo terzo e sono pericolosi in transizione.

Focus giocatori: marcatori top Varela (2) per il Monza e Adzic (2) per il Sassuolo. Assist leader diffusi: per i brianzoli segnalazioni per Birindelli e Folorunsho (1), tra i neroverdi contributi di Matic, Adzic e Leysen (1). Ammoniti più frequenti: Lucchesi (2) nel Monza; tra i neroverdi cartellini per Laurienté, Matic, Idzes, Volpato (1). Clean sheet portieri: Monza 0, Sassuolo 0 nelle 4 gare considerate.

Monza Sassuolo Partite giocate 4 4 Vittorie 0 2 Pareggi 1 1 Sconfitte 3 1 Gol fatti 6 8 Gol subiti 11 7 Possesso palla (%) 47,7 42,7 Precisione passaggi (%) 82,4 87,9 PPDA (pressione, più basso = più aggressivo) 14,6 23,6 Tiri totali 47 46 Tiri in porta 24 27 Precisione al tiro (%) 51,1 58,7 Cartellini gialli 5 6

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Monza-Sassuolo? Venerdì 18 settembre 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Monza-Sassuolo? All'U-Power Stadium di Monza. Chi è l’arbitro di Monza-Sassuolo? Daniele Perenzoni. Assistenti: Mastrodonato–Colaianni; IV: Pairetto; VAR: Aureliano; AVAR: Baroni.