Monza, sorprendente ipotesi legata a Jack Bonaventura

Il Monza, che ha già in tasca la promozione in serie B, intende allestire una squadra in grado di lottare per un immediato nuovo salto di categoria e ad Adriano Galliani è venuta un’idea: offrire un contratto triennale a Giacomo Bonaventura, che non ha ancora rinnovato con il Milan.

A riferirlo sui propri profili social è Alessandro Jacobone, profondo conoscitore del mondo rossonero, e non nuovo a dritte di mercato poi rivelatesi corrette, che sottolinea come l’operazione sia però di difficile attuazione. Ma qualcosa bolle in pentola…

SPORTAL.IT | 15-02-2020 14:17