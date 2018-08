Monza, su il sipario

E' stato presentato nella Sala stampa “Tazio Nuvolari” del Monza Eni Circuit il Formula 1 Gran Premio Heineken d’Italia in programma domenica prossima 2 settembre, gran premio giunto alla sua 89^ edizione e che si corre a Monza dal 1922, anno in cui l’impianto fu appositamente realizzato. La Formula 1 sta per celebrare nel “Tempio della velocità” uno dei suoi appuntamenti più classici e tradizionali, l’evento più importante del motorsport italiano che il mondo guarda con interesse e ammirazione. I preparativi per la migliore riuscita di questo appuntamento sono quasi ultimati e la collaudata macchina organizzativa lavorerà a pieno ritmo fino alle ore 15.10 di domenica per lo start della gara prevista su 53 giri (o 120 minuti). Grande è l’attesa del pubblico degli sportivi mentre sale l’attenzione dei media, accresciute dall’entusiasmo generato dalla competitività della Ferrari che punta a bissare a Monza la vittoria conseguita l’altro ieri a Spa e a raggiungere le vette delle classifiche piloti e costruttori.

Il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, ha ricordato il recentemente scomparso Sergio Marchionne. "Una vittoria a Monza sarebbe il modo migliore di onorare la sua memoria" ha affermato,

SPORTAL.IT | 28-08-2018 17:55