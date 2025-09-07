Monza, team radio Ferrari: Leclerc sbotta sulla sosta, Hamilton sconsolato. Ma Lewis e Charles fanno festa coi tifosi

A Monza la gara delle due Ferrari è il classico "vorrei ma non posso": Leclerc quarto ed Hamilton sesto ma per entrambi a fine Gp Italia è festa rossa coi tifosi a invadere la pista

Il podio non si è colorato di rosso quest’anno ma Monza alla sua festa Ferrari non ha rinunciato. Lo sanno bene Leclerc e Hamilton avvolti dalla passione e dal tifo della marea di tifosi che hanno assiepato la pista e il muretto box incuranti del risultato sotto le aspettative. Da far passare in secondo piano la delusione per il risultato, i team radio dei due piloti, i dubbi sulla sosta di Charles, e il realismo di Lewis entrambi grati al team e alla cornice sugli spalti dell’Autodromo.

Team Radio Leclerc: “Perchè mi avete fermato”

Encomiabile la battaglia di Leclerc nei primissimi giri con le McLaren. Charles è riuscito anche a passare Piastri sfruttandone la scia ma la configurazione scarica, ma tanto, della sua Ferrari non gli consentiva quasi di tenere la rossa in pista nelle curve, specie alla Parabolica – Alboreto, sotto attacco dell’australiano che infatti in un paio di giri è passato ed è andato via.

Leclerc ha lottato con le unghie e con i denti. Poco da registrare nei suoi team radio, se non la richiesta di un chiarimento sulla scelta della sosta, al giro 34, a suo dire, forse, un po’ troppo anticipata rispetto ai primi tre ad esempio sperando in una neutralizzazione che non ci sarà comunque.

Leclerc: “Perchè se non siamo sotto minaccia (di Russell, ndr) ci siamo fermati ora? Solo per sapere”

Bozzi: “Ne parliamo dopo la gara”

Alla fine però solo ringraziamenti per il 4° posto conquistato e per il week end sicuramente meno glorioso dello scorso quando Charles trionfò davanti alle McLaren:

Bozzi: «P4. Hai lottato. Ben fatto»

Leclerc: «Ottimo lavoro. Oggi era impossibile fare di più. Grazie a tutti i tifosi per il supporto, come ogni anno. Ci riproveremo l’anno prossimo»

Bozzi: « Grazie. Continuiamo a insistere»

Team radio Hamilton: “Mi spiace, ho dato tutto”

Movimentati anche i primi giri di Hamilton che partendo decimo per via della penalità olandese doveva necessariamente rimontare. Lo ha fatto Lewis con un bello start, due posizioni guadagnate su Antonelli e Tsunoda, e poi due sorpassi su Alonso e Bortoleto per salire al 6° posto. Ma la rossa #44 non ha mai avuto il passo per superare la Mercedes di Russell. Alla fine l’inglese ringrazia tutti un po’ sconsolato per non aver fatto di più:

Adami: “P6. Ottimo lavoro. Ottimo ritorno!”

Hamilton: “Sì, ottimo lavoro questo fine settimana ragazzi. Ottimo risultato. Mi dispiace non essere riuscito ad andare più avanti, ma ho dato tutto. Grazie a tutti i tifosi, grazie! Grande impegno nei pit stop ragazzi. Apprezzo davvero tutto il vostro duro lavoro.”

Adami: “E ottimo lavoro anche all’inizio, superando quelle auto.”

Hamilton: “Grazie amico. Il divario era semplicemente troppo grande (da Russell, ndr)”

Tifosi Ferrari in festa comunque per Hamilton e Leclerc

Il week end di Monza era cominciato con un bagno di folla tra il Duomo e Palazzo Reale a Milano. Ed è finito allo stesso modo. Al cuore dei tifosi Ferrari non serve un podio, non serve una vittoria per celebrare i propri eroi. Ecco quindi che sotto al podio, a ridosso del muretto si è comunque consumata la festa. Cori per Hamilton e Leclerc che hanno risposto salendo sulle reti, sporgendosi, facendo filmati e facendosi filmare. Aveva ragione Lewis: “Monza da pilota Ferrari ha tutto un altro sapore, è un sogno”. Che per lui si è avverato.