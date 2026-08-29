Monza-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Monza-Udinese di Serie A 2026-27, 2a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Monza–Udinese accende la 2a giornata della Serie A 2026-27: si gioca sabato 29 agosto 2026 alle 18.30 all’U-Power Stadium. Sfida dal peso specifico già importante in chiave salvezza: il Monza cerca riscatto dopo il k.o. all’esordio, l’Udinese vuole continuità dopo il pari col Como.

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Probabili formazioni di Monza-Udinese

A poche ore dal via, il Monza dovrebbe confermare il 3-4-3: senza gli indisponibili Pessina e Ciurria, la catena di destra potrebbe passare dai piedi di Birindelli con in mezzo Foe Ondoa e Mout, mentre a sinistra l’opzione più naturale resta Mangas. Dietro, linea a tre con Kouadio, Delli Carri e Carboni, davanti tridente con Colpani a destra, Varela riferimento centrale e Cutrone a sinistra. L’Udinese si orienterebbe verso il 3-4-2-1: Okoye tra i pali, terzetto difensivo Abankwah–Solet–Ebosse; a tutta fascia Vojvoda e Kamara con in mezzo Karlström e Piotrowski. Sulla trequarti, spazio a Ekkelenkamp e Gómez a supporto di Davis. Out Kabasele (squalifica), più gli infortunati Zaniolo, Zanoli, Chakvetadze e Palma.

Monza (3-4-3): Thiam ; Kouadio , Delli Carri , Carboni ; Birindelli , Foe Ondoa , Mout , Mangas ; Colpani , Varela , Cutrone .

(3-4-3): ; , , ; , , , ; , , . Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Karlström, Piotrowski, Kamara; Ekkelenkamp, Gómez; Davis.

Gli indisponibili di Monza-Udinese

Capitolo assenze: il Monza perde qualità e leadership in mezzo senza Pessina, mentre le defezioni di Ciurria e Touré tolgono alternative tra corsie e interdizione. L’Udinese rinuncia a estro e profondità con Zaniolo e Chakvetadze ai box, oltre a Zanoli e Palma per la retroguardia; pesa anche la squalifica di Kabasele. Situazioni che potrebbero condizionare scelte e rotazioni a gara in corso.

Monza – Infortunati: Pessina (infortunio al ginocchio), Ciurria (problema fisico), Touré (infortunio al ginocchio), Colombo (problema alla schiena), Akinsanmiro (problema fisico). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio al ginocchio), (problema fisico), (infortunio al ginocchio), (problema alla schiena), (problema fisico). Squalificati: nessuno. Udinese – Infortunati: Chakvetadze (infortunio al piede), Zaniolo (infortunio alla coscia), Zanoli (lesione al crociato), Palma (infortunio alla coscia). Squalificati: Kabasele (squalifica per espulsione).

Le ultime partite giocate

Avvio in chiaroscuro per le due squadre: il Monza arriva dal k.o. esterno con l’Inter, l’Udinese ha pareggiato col Como all’esordio. Numeri ancora corti, ma utili per leggere inerzia e condizione.

Monza Inter- Monza 4-1

Udinese Udinese -Como 1-1



L’arbitro di Monza-Udinese

Arbitra Allegretta, con assistenti Politi e Belsanti. Quarto ufficiale Massa, VAR Paterna e AVAR Mazzoleni. Direzione tutta italiana per una gara che, per ritmo e fisicità, potrebbe richiedere attenzione sui duelli in corsia e nei contrasti a metà campo.

Arbitro: ALLEGRETTA

Assistenti: Politi – Belsanti

IV: Massa

VAR: Paterna

AVAR: Mazzoleni

Statistiche interessanti

La sfida tra Monza e Udinese mette di fronte due approcci diversi emersi già alla 1a giornata: i brianzoli hanno avuto poco possesso e poche conclusioni, pagando dazio in area propria; i friulani hanno costruito di più e tenuto meglio il campo, pur segnando meno di quanto creato. La tradizione recente sorride ai bianconeri in Lombardia, ma il fattore U-Power Stadium e la voglia di rivalsa del Monza potrebbero riequilibrare l’inerzia. Occhi su Varela, reduce dal gol all’esordio, e su Ekkelenkamp, tra i più produttivi in mediana. Attenzione anche alle corsie: Vojvoda e Kamara spingono forte, mentre Birindelli può dare ampiezza e attacco alla profondità ai padroni di casa. In un duello che profuma di punti pesanti per la corsa-salvezza, episodi e palle inattive rischiano di incidere in modo decisivo.

Il Monza ha interrotto la striscia negativa contro l’ Udinese vincendo l’ultimo incrocio dopo cinque gare senza successi.

ha interrotto la striscia negativa contro l’ vincendo l’ultimo incrocio dopo cinque gare senza successi. L’ Udinese è tra le poche squadre che hanno visto il Monza sempre a secco di vittorie nelle prime tre sfide casalinghe in A: due ko e un pari brianzolo.

è tra le poche squadre che hanno visto il sempre a secco di vittorie nelle prime tre sfide casalinghe in A: due ko e un pari brianzolo. L’ Udinese ha invertito la tendenza nelle ultime trasferte lombarde: una sola sconfitta nelle cinque più recenti.

ha invertito la tendenza nelle ultime trasferte lombarde: una sola sconfitta nelle cinque più recenti. Il Monza non ha mai pareggiato all’esordio casalingo in A: un successo e due sconfitte nei precedenti.

non ha mai pareggiato all’esordio casalingo in A: un successo e due sconfitte nei precedenti. All’esordio esterno stagionale, l’ Udinese è imbattuta da tre campionati di fila: striscia che può allungarsi.

è imbattuta da tre campionati di fila: striscia che può allungarsi. Dopo l’1-1 col Como , i bianconeri potrebbero aprire con due pari per la quarta volta nella loro storia in A.

, i bianconeri potrebbero aprire con due pari per la quarta volta nella loro storia in A. Palla spesso agli avversari nella 1a giornata: possesso medio Udinese 41.3%, Monza 30.0%.

41.3%, 30.0%. Tiri: Udinese a quota 15 totali contro i 6 del Monza ; bianconeri meno cinici rispetto agli xG prodotti.

a quota 15 totali contro i 6 del ; bianconeri meno cinici rispetto agli xG prodotti. Varela punta al bis: nessun giocatore del Monza ha segnato nelle prime due presenze assolute in A.

punta al bis: nessun giocatore del ha segnato nelle prime due presenze assolute in A. Ekkelenkamp è in stato di grazia: partecipa a molte reti di squadra nelle sue ultime apparizioni in A.

Le statistiche stagionali di Monza e Udinese

Primi numeri che raccontano identità chiare: il Monza ha possesso basso (30.0%) e 6 tiri totali, con 4 reti incassate; l’Udinese tiene di più il pallone (41.3%), produce 15 conclusioni e subisce solo 1 gol. Anche nel pressing i bianconeri appaiono più aggressivi (PPDA 12.8 contro 18.6). Stessa efficacia al tiro nello specchio (3 conclusioni a bersaglio a testa).

Singoli: marcatori Varela (Monza) e Kamara (Udinese) a 1 gol; assist per Mout (Monza) ed Ekkelenkamp (Udinese). Gialli: Lucchesi e Kouadio (Monza) a quota 1; Abankwah, Piotrowski e Gómez (Udinese) a 1. Nessun rosso finora. Clean sheet: zero per Pizzignacco/Thiam e per Okoye.

Monza Udinese Partite giocate 1 1 Vittorie 0 0 Pareggi 0 1 Sconfitte 1 0 Gol fatti 1 1 Gol subiti 4 1 Possesso palla % 30.0 41.3 Tiri totali 6 15 Tiri in porta 3 3 PPDA 18.6 12.8 Cartellini gialli 2 3 Clean sheet 0 0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Monza-Udinese e a che ora? Sabato 29 agosto 2026, con fischio d’inizio alle ore 18.30. Dove si gioca Monza-Udinese? All’U-Power Stadium di Monza. Chi è l’arbitro di Monza-Udinese? Il direttore di gara è il signor Allegretta, assistenti Politi e Belsanti, IV Massa, VAR Paterna, AVAR Mazzoleni.