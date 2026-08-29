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CALCIO SERIE A

Monza-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Monza-Udinese di Serie A 2026-27, 2a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Redazione

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MonzaUdinese accende la 2a giornata della Serie A 2026-27: si gioca sabato 29 agosto 2026 alle 18.30 all’U-Power Stadium. Sfida dal peso specifico già importante in chiave salvezza: il Monza cerca riscatto dopo il k.o. all’esordio, l’Udinese vuole continuità dopo il pari col Como.


Probabili formazioni di Monza-Udinese

A poche ore dal via, il Monza dovrebbe confermare il 3-4-3: senza gli indisponibili Pessina e Ciurria, la catena di destra potrebbe passare dai piedi di Birindelli con in mezzo Foe Ondoa e Mout, mentre a sinistra l’opzione più naturale resta Mangas. Dietro, linea a tre con Kouadio, Delli Carri e Carboni, davanti tridente con Colpani a destra, Varela riferimento centrale e Cutrone a sinistra. L’Udinese si orienterebbe verso il 3-4-2-1: Okoye tra i pali, terzetto difensivo AbankwahSoletEbosse; a tutta fascia Vojvoda e Kamara con in mezzo Karlström e Piotrowski. Sulla trequarti, spazio a Ekkelenkamp e Gómez a supporto di Davis. Out Kabasele (squalifica), più gli infortunati Zaniolo, Zanoli, Chakvetadze e Palma.

  • Monza (3-4-3): Thiam; Kouadio, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Mout, Mangas; Colpani, Varela, Cutrone.
  • Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Karlström, Piotrowski, Kamara; Ekkelenkamp, Gómez; Davis.

Gli indisponibili di Monza-Udinese

Capitolo assenze: il Monza perde qualità e leadership in mezzo senza Pessina, mentre le defezioni di Ciurria e Touré tolgono alternative tra corsie e interdizione. L’Udinese rinuncia a estro e profondità con Zaniolo e Chakvetadze ai box, oltre a Zanoli e Palma per la retroguardia; pesa anche la squalifica di Kabasele. Situazioni che potrebbero condizionare scelte e rotazioni a gara in corso.

  • Monza – Infortunati: Pessina (infortunio al ginocchio), Ciurria (problema fisico), Touré (infortunio al ginocchio), Colombo (problema alla schiena), Akinsanmiro (problema fisico). Squalificati: nessuno.
  • Udinese – Infortunati: Chakvetadze (infortunio al piede), Zaniolo (infortunio alla coscia), Zanoli (lesione al crociato), Palma (infortunio alla coscia). Squalificati: Kabasele (squalifica per espulsione).

Le ultime partite giocate

Avvio in chiaroscuro per le due squadre: il Monza arriva dal k.o. esterno con l’Inter, l’Udinese ha pareggiato col Como all’esordio. Numeri ancora corti, ma utili per leggere inerzia e condizione.

  • Monza
    • Inter-Monza 4-1
  • Udinese
    • Udinese-Como 1-1

L’arbitro di Monza-Udinese

Arbitra Allegretta, con assistenti Politi e Belsanti. Quarto ufficiale Massa, VAR Paterna e AVAR Mazzoleni. Direzione tutta italiana per una gara che, per ritmo e fisicità, potrebbe richiedere attenzione sui duelli in corsia e nei contrasti a metà campo.

  • Arbitro: ALLEGRETTA
  • Assistenti: Politi – Belsanti
  • IV: Massa
  • VAR: Paterna
  • AVAR: Mazzoleni

Statistiche interessanti

La sfida tra Monza e Udinese mette di fronte due approcci diversi emersi già alla 1a giornata: i brianzoli hanno avuto poco possesso e poche conclusioni, pagando dazio in area propria; i friulani hanno costruito di più e tenuto meglio il campo, pur segnando meno di quanto creato. La tradizione recente sorride ai bianconeri in Lombardia, ma il fattore U-Power Stadium e la voglia di rivalsa del Monza potrebbero riequilibrare l’inerzia. Occhi su Varela, reduce dal gol all’esordio, e su Ekkelenkamp, tra i più produttivi in mediana. Attenzione anche alle corsie: Vojvoda e Kamara spingono forte, mentre Birindelli può dare ampiezza e attacco alla profondità ai padroni di casa. In un duello che profuma di punti pesanti per la corsa-salvezza, episodi e palle inattive rischiano di incidere in modo decisivo.

  • Il Monza ha interrotto la striscia negativa contro l’Udinese vincendo l’ultimo incrocio dopo cinque gare senza successi.
  • L’Udinese è tra le poche squadre che hanno visto il Monza sempre a secco di vittorie nelle prime tre sfide casalinghe in A: due ko e un pari brianzolo.
  • L’Udinese ha invertito la tendenza nelle ultime trasferte lombarde: una sola sconfitta nelle cinque più recenti.
  • Il Monza non ha mai pareggiato all’esordio casalingo in A: un successo e due sconfitte nei precedenti.
  • All’esordio esterno stagionale, l’Udinese è imbattuta da tre campionati di fila: striscia che può allungarsi.
  • Dopo l’1-1 col Como, i bianconeri potrebbero aprire con due pari per la quarta volta nella loro storia in A.
  • Palla spesso agli avversari nella 1a giornata: possesso medio Udinese 41.3%, Monza 30.0%.
  • Tiri: Udinese a quota 15 totali contro i 6 del Monza; bianconeri meno cinici rispetto agli xG prodotti.
  • Varela punta al bis: nessun giocatore del Monza ha segnato nelle prime due presenze assolute in A.
  • Ekkelenkamp è in stato di grazia: partecipa a molte reti di squadra nelle sue ultime apparizioni in A.

Le statistiche stagionali di Monza e Udinese

Primi numeri che raccontano identità chiare: il Monza ha possesso basso (30.0%) e 6 tiri totali, con 4 reti incassate; l’Udinese tiene di più il pallone (41.3%), produce 15 conclusioni e subisce solo 1 gol. Anche nel pressing i bianconeri appaiono più aggressivi (PPDA 12.8 contro 18.6). Stessa efficacia al tiro nello specchio (3 conclusioni a bersaglio a testa).

Singoli: marcatori Varela (Monza) e Kamara (Udinese) a 1 gol; assist per Mout (Monza) ed Ekkelenkamp (Udinese). Gialli: Lucchesi e Kouadio (Monza) a quota 1; Abankwah, Piotrowski e Gómez (Udinese) a 1. Nessun rosso finora. Clean sheet: zero per Pizzignacco/Thiam e per Okoye.

Monza Udinese
Partite giocate 1 1
Vittorie 0 0
Pareggi 0 1
Sconfitte 1 0
Gol fatti 1 1
Gol subiti 4 1
Possesso palla % 30.0 41.3
Tiri totali 6 15
Tiri in porta 3 3
PPDA 18.6 12.8
Cartellini gialli 2 3
Clean sheet 0 0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando si gioca Monza-Udinese e a che ora?

Sabato 29 agosto 2026, con fischio d’inizio alle ore 18.30.

Dove si gioca Monza-Udinese?

All’U-Power Stadium di Monza.

Chi è l’arbitro di Monza-Udinese?

Il direttore di gara è il signor Allegretta, assistenti Politi e Belsanti, IV Massa, VAR Paterna, AVAR Mazzoleni.

Monza-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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