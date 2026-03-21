Monza-Venezia 21 marzo 2026: orario, arbitro, statistiche e curiosità

Serie B 2025-26, 32a giornata. Statistiche, numeri e curiosità per capire la partita Monza-Venezia: orario, arbitro, stato di forma, confronto e protagonisti.

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Monza–Venezia è un big match al vertice della 32a giornata di Serie B 2025-26: si gioca sabato 21 marzo 2026 alle 17:15 all’U-Power Stadium di Monza. Classifica cortissima: Venezia 1ª con 67 punti (20 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte; 63 gol fatti, 26 subiti), Monza 2° a 64 (19 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte; 49 gol segnati, 25 incassati). Scontro diretto da promozione: miglior attacco contro miglior difesa, con i brianzoli forti in casa e i lagunari solidi anche in trasferta.

Le ultime partite giocate

Monza arriva lanciatissimo: ritmo alto, porta spesso inviolata e margini di crescita offensivi. Venezia conferma solidità e qualità: segna con continuità e concede poco, trovando equilibrio anche lontano dal Penzo. Ecco l’andamento recente a colpo d’occhio.

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Monza ok ok ko ok x Venezia x ok ok x ok

Nelle ultime 5 di campionato Monza ha totalizzato 10 punti; Venezia ne ha fatti 11. Dettaglio dei risultati:

Monza

Monza-Virtus Entella 2-0; Cesena-Monza 1-3; Spezia-Monza 4-2; Monza-Palermo 3-0; Reggiana-Monza 0-0

Venezia

Südtirol-Venezia 1-1; Venezia-Avellino 4-0; Venezia-Reggiana 2-0; Sampdoria-Venezia 0-0; Venezia-Calcio Padova 3-1

L’arbitro di Monza-Venezia

Monza–Venezia si gioca all’U-Power Stadium di Monza. La direzione di gara è affidata al signor Marco Guida (Pompei, 7 giugno 1981). Al VAR ci sarà Mauro Mazzoleni. Di seguito la squadra arbitrale designata.

Arbitro: Guida

Assistenti: Di Gioia – Ceccon

IV uomo: Dionisi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Cosso

Informazioni interessanti

È la sfida che può indirizzare la corsa alla A: il primo posto del Venezia si regge su un attacco scintillante (63 reti) e su una gestione palla dominante (63,3% di possesso), mentre il Monza vanta la miglior difesa (25 gol subiti) e una roccaforte domestica impressionante: 12 vittorie in 15 gare interne, con 28 gol fatti e solo 9 concessi. Numeri specchio della loro identità: pressione alta e PPDA da big per il Venezia (7,7), ordine e intensità per il Monza (PPDA 11,1). Entrambe tirano con precisione (quasi il 48% dei tentativi finisce nello specchio) e chiudono spesso con la porta inviolata (13 clean sheet a testa: Demba Thiam per il Monza, Filip Stankovic per il Venezia). L’inerzia recente dice equilibrio: 10 punti in 5 gare per il Monza, 11 per il Venezia. Attenzione anche all’atteggiamento psicologico: i brianzoli hanno recuperato 16 punti da situazioni di svantaggio, i lagunari ne hanno rimontati 11 e ne hanno persi solo 7 quando erano avanti. E in trasferta il Venezia concede poco (15 gol subiti) e pareggia spesso, mentre il Monza davanti al suo pubblico sbaglia raramente. Dettagli che promettono una gara a scacchi, con episodi e palle inattive potenzialmente decisivi.

Monza imbattibile in casa: 12 vittorie, 2 pareggi, 1 ko; 28 gol segnati e 9 subiti all’U-Power Stadium.

imbattibile in casa: 12 vittorie, 2 pareggi, 1 ko; 28 gol segnati e 9 subiti all’U-Power Stadium. Venezia formato trasferta: 6 successi e 7 pari in 15 gare esterne, con 26 gol fatti e 15 concessi.

formato trasferta: 6 successi e 7 pari in 15 gare esterne, con 26 gol fatti e 15 concessi. Miglior difesa vs miglior attacco: 25 reti al passivo per il Monza , 63 gol realizzati dal Venezia .

, 63 gol realizzati dal . Possesso e pressing: 63,3% di possesso e PPDA 7,7 per il Venezia ; 53,9% e PPDA 11,1 per il Monza .

; 53,9% e PPDA 11,1 per il . Precisione al tiro simile: Monza 47,12% di tiri nello specchio, Venezia 47,56%.

47,12% di tiri nello specchio, 47,56%. Clean sheet pesanti: Demba Thiam ( Monza ) e Filip Stankovic ( Venezia ) a quota 13 partite senza gol al passivo.

( ) e ( ) a quota 13 partite senza gol al passivo. Carattere: Monza +16 punti rimontando, Venezia +11; i lagunari hanno perso solo 7 punti da situazioni di vantaggio.

Le statistiche stagionali di Monza e Venezia

Il confronto dice equilibrio di alto livello: il Monza subisce in media 0,8 gol a partita (25 in 31), il Venezia 0,8 (26 in 31), ma i lagunari segnano di più (63 a 49) e palleggiano con maggiore continuità (63,3% vs 53,9%). Tiri nello specchio: 185 per il Venezia, 147 per il Monza. Gialli contenuti: 59 per i brianzoli, 53 per i veneti. Entrambe a quota 4 rossi.

Protagonisti: nel Monza spiccano Andrea Petagna (7 gol) e il motorino a sinistra Paulo Azzi (6 assist). Più sanzionato: Keita Baldé con 9 gialli; espulsi a quota 1 tra cui Patrick Ciurria, Andrea Carboni, Armando Izzo. Nel Venezia il capocannoniere è Andrea Adorante (13), poi John Yeboah (9) e Gianluca Busio (7); migliori assistman John Yeboah (7) ed Enrique Pérez (6). Più ammonito: Enrique Pérez (7); tra gli espulsi a 1 cartellino rosso figurano John Yeboah, Alfred Duncan, Joël Schingtienne, Antonio Casas Marín. In porta: 13 clean sheet a testa per Demba Thiam e Filip Stankovic.

Monza Venezia Partite giocate 31 31 Vittorie 19 20 Pareggi 7 7 Sconfitte 5 4 Gol segnati 49 63 Gol subiti 25 26 Media gol subiti/partita 0,8 0,8 Possesso palla (%) 53,9 63,3 Tiri nello specchio 147 185 Precisione al tiro (%) 47,12 47,56 Cartellini gialli 59 53 Cartellini rossi 4 4 Capocannoniere (gol) Andrea Petagna 7 Andrea Adorante 13 Top assist (n.) Paulo Azzi 6 John Yeboah 7 Clean sheet portieri Demba Thiam 13 Filip Stankovic 13

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Monza-Venezia? Sabato 21 marzo 2026 alle ore 17:15. Dove si gioca Monza-Venezia? All’U-Power Stadium di Monza. Chi è l’arbitro di Monza-Venezia? L’arbitro è Marco Guida; assistenti Di Gioia e Ceccon, IV uomo Dionisi, VAR Mauro Mazzoleni, AVAR Cosso.