Monza, Vicenza e Reggina promosse in Serie B

Il Consiglio Federale della Figc nella seduta di lunedì ha decreto la promozione in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina, le tre squadre al primo posto in classifica nei tre gironi della Serie C.

La quarta promozione sarà determinata mediante i playoff. È stato questo l'esito della riunione tra i vertici del calcio italiano che si è tenuta a Roma in vista della ripresa delle competizioni, relativamente alla terza divisione.

Il Monza prima della pausa forza aveva 16 lunghezze di vantaggio sulla seconda nel girone A, il Vicenza aveva 6 punti di margine nel B, la Reggina nove rispetto al Bari nel C.

SPORTAL.IT | 08-06-2020 14:59