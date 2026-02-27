Monza - Virtus Entella 27 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Allo U-Power Stadium di Monza, venerdì 27 febbraio 2026 alle 19:00, va in scena Monza–Virtus Entella per la 27a giornata della Serie B 2025-26. È una sfida da testa-coda: i brianzoli sono 2° con 54 punti (16 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte; 39 gol segnati, 20 subiti), i liguri occupano il 18° posto con 25 punti (5 vittorie, 10 pareggi, 11 sconfitte; 24 gol fatti, 37 incassati). Per il Monza è un passo verso la promozione, per la Virtus Entella uno scontro per la salvezza dal peso specifico enorme.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Monza - Virtus Entella
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Monza e Virtus Entella
Le ultime partite giocate
Monza in grande spolvero: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque, con solidità e cinismo da big. La Virtus Entella alterna un successo e due pari a due stop pesanti, dopo il colpo con il Cesena è arrivata una doppia battuta d’arresto. Brianzoli in forma e con striscia casalinga imponente, liguri a caccia di svolta.
|Monza
|ok
|ok
|x
|ok
|ok
|Virtus Entella
|x
|x
|ok
|ko
|ko
Nelle ultime 5 partite il Monza ha totalizzato 13 punti, mentre la Virtus Entella ne ha raccolti 5.
- Monza
- Calcio Padova–Monza 1-2
- Monza–Avellino 2-1
- Südtirol–Monza 0-0
- Monza–Juve Stabia 2-1
- Carrarese–Monza 0-1
- Virtus Entella
- Virtus Entella–Frosinone 1-1
- Spezia–Virtus Entella 1-1
- Virtus Entella–Cesena 3-1
- Palermo–Virtus Entella 3-0
- Virtus Entella–Catanzaro 1-3
L’arbitro di Monza – Virtus Entella
Arbitro designato per Monza – Virtus Entella è il signor Claudio Giuseppe Allegretta. Assistenti: Biffi e Pistarelli; IV ufficiale Pasculli; al VAR Rutella e AVAR Meraviglia. Nel 2025/26 Allegretta ha diretto 11 gare, fischiando 3 rigori: 50 ammonizioni, nessuna espulsione, per una media di 4,5 cartellini a partita e 5,8 falli per cartellino.
- Arbitro: ALLEGRETTA
- Assistenti: BIFFI – PISTARELLI
- IV: PASCULLI
- VAR: RUTELLA
- AVAR: MERAVIGLIA
Statistiche interessanti
La sfida tra Monza e Virtus Entella arriva in un momento chiave: i brianzoli hanno costruito una marcia importante in casa, con otto vittorie nelle ultime dieci e media-gol superiore ai due a partita, mentre i liguri arrivano da due ko consecutivi dopo il lampo col Cesena. L’andata ha sorriso all’Entella (1-0), ma i numeri stagionali raccontano di una squadra di Monza solida dietro (meno tiri nello specchio concessi in campionato) e chirurgica davanti, spinta dalle giocate di Hernani e dal peso specifico di Dany Mota, ex di turno. Dall’altra parte, l’Entella si affida alla concretezza su palla inattiva e alle fiammate di Andrea Franzoni, match-winner all’andata, oltre al rendimento realizzativo a sorpresa del difensore Andrea Tiritiello. Nei precedenti recenti tra lombarde e liguri, gli ospiti hanno spesso saputo chiudere la saracinesca: un dato che prova a bilanciare il pronostico, pur con l’inerzia del fortino brianzolo. Con una classifica che spinge il Monza verso l’alto e l’Entella a cercare ossigeno, attese alte: ritmo, duelli e dettagli potrebbero fare la differenza.
- Precedenti recenti in equilibrio: un successo per parte e un pareggio tra Monza ed Entella in questa Serie B.
- Il Monza ha perso una sola volta nelle ultime cinque contro squadre liguri: quella sconfitta è arrivata proprio all’andata con l’Entella.
- L’Entella ha battuto di fila due lombarde (1-0 a Mantova e a Monza) e cerca il tris con porta inviolata, impresa già riuscita solo tra marzo 2018 e agosto 2019.
- Dopo lo 0-1 con l’Entella, il Monza ha cambiato passo: cinque vittorie e due pareggi nelle successive sette, con parziale reti 12-5.
- Dopo i ko con Palermo e Catanzaro, l’Entella rischia il terzo stop consecutivo per la seconda volta in stagione.
- Fortino brianzolo: il Monza ha vinto 8 delle ultime 10 in casa (2N), segnando almeno due gol in ognuna delle ultime cinque.
- Numeri chiave: il Monza concede meno tiri nello specchio di tutti; l’Entella ha la percentuale più bassa di conclusioni in porta.
- Hernani sprint: 5 gol nelle prime 7 in biancorosso nel 2026, meglio di lui solo Adorante nel periodo.
- Ex dal dente avvelenato: Dany Mota, cresciuto all’Entella, segnò nell’ultimo incrocio casalingo del Monza con i chiavaresi (5-0 nel 2020) e tocca quota 100 presenze in B.
- Andrea Franzoni, match-winner all’andata, è a caccia del secondo centro di fila: sarebbe una prima volta in Serie B.
Le statistiche stagionali di Monza e Virtus Entella
Il Monza viaggia con un possesso medio del 53,9% e un attacco da 39 gol, sostenuto da 10 clean sheet e da una precisione al tiro del 46,0%. Dietro concede appena 20 reti. L’Entella risponde con il 46,1% di possesso, 24 gol fatti e 37 subiti, 4 clean sheet e una precisione al tiro del 36,4%. Il PPDA fotografa due squadre aggressive senza e con palla: 10,8 per il Monza, 11,7 per l’Entella. Numeri che raccontano un divario, ma anche la necessità per i liguri di massimizzare le chance create.
Focus giocatori: nel Monza spiccano i 5 gol di Hernani, i 4 di Dany Mota e Andrea Petagna, con Patrick Ciurria miglior assistman (3). Ammonito più spesso Keita Baldé (9 gialli). Tra i pali, Demba Thiam vanta 10 clean sheet. Nell’Entella il capocannoniere è a sorpresa il difensore Andrea Tiritiello (6) davanti a Andrea Franzoni (5); il migliore per assist è Bernat Guiu (4). Più ammonito Ivan Marconi (8), tre le espulsioni complessive di squadra (tra cui Guiu e Parodi). In porta, Simone Colombi ha firmato 4 gare senza gol al passivo.
|Monza
|Virtus Entella
|Partite giocate
|26
|26
|Numero di partite vinte
|16
|5
|Numero di partite perse
|4
|11
|Numero di partite pareggiate
|6
|10
|Gol totali segnati
|39
|24
|Gol totali subiti
|20
|37
|Percentuale possesso palla
|53,9
|46,1
|Tiri nello specchio della porta
|121
|90
|Percentuale di tiri in porta
|46,0
|36,4
|Numero totale di cartellini gialli
|53
|56
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|3
|Capocannoniere
|Hernani 5
|Andrea Tiritiello 6
|Top assistman
|Patrick Ciurria 3
|Bernat Guiu 4
|Clean sheet portieri
|Demba Thiam 10
|Simone Colombi 4
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Monza - Virtus Entella?
-
Venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 19:00.
- Dove si gioca Monza - Virtus Entella?
-
All'U-Power Stadium di Monza.
- Chi è l’arbitro di Monza - Virtus Entella?
-
Claudio Giuseppe Allegretta; assistenti Biffi e Pistarelli; IV Pasculli; VAR Rutella; AVAR Meraviglia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.