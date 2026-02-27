Monza - Virtus Entella 27 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 27a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Monza - Virtus Entella

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Allo U-Power Stadium di Monza, venerdì 27 febbraio 2026 alle 19:00, va in scena Monza–Virtus Entella per la 27a giornata della Serie B 2025-26. È una sfida da testa-coda: i brianzoli sono 2° con 54 punti (16 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte; 39 gol segnati, 20 subiti), i liguri occupano il 18° posto con 25 punti (5 vittorie, 10 pareggi, 11 sconfitte; 24 gol fatti, 37 incassati). Per il Monza è un passo verso la promozione, per la Virtus Entella uno scontro per la salvezza dal peso specifico enorme.

Le ultime partite giocate

Monza in grande spolvero: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque, con solidità e cinismo da big. La Virtus Entella alterna un successo e due pari a due stop pesanti, dopo il colpo con il Cesena è arrivata una doppia battuta d’arresto. Brianzoli in forma e con striscia casalinga imponente, liguri a caccia di svolta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Monza ok ok x ok ok Virtus Entella x x ok ko ko

Nelle ultime 5 partite il Monza ha totalizzato 13 punti, mentre la Virtus Entella ne ha raccolti 5.

Monza Calcio Padova–Monza 1-2 Monza–Avellino 2-1 Südtirol–Monza 0-0 Monza–Juve Stabia 2-1 Carrarese–Monza 0-1

Virtus Entella Virtus Entella–Frosinone 1-1 Spezia–Virtus Entella 1-1 Virtus Entella–Cesena 3-1 Palermo–Virtus Entella 3-0 Virtus Entella–Catanzaro 1-3



L’arbitro di Monza – Virtus Entella

Arbitro designato per Monza – Virtus Entella è il signor Claudio Giuseppe Allegretta. Assistenti: Biffi e Pistarelli; IV ufficiale Pasculli; al VAR Rutella e AVAR Meraviglia. Nel 2025/26 Allegretta ha diretto 11 gare, fischiando 3 rigori: 50 ammonizioni, nessuna espulsione, per una media di 4,5 cartellini a partita e 5,8 falli per cartellino.

Arbitro: ALLEGRETTA

Assistenti: BIFFI – PISTARELLI

IV: PASCULLI

VAR: RUTELLA

AVAR: MERAVIGLIA

Statistiche interessanti

La sfida tra Monza e Virtus Entella arriva in un momento chiave: i brianzoli hanno costruito una marcia importante in casa, con otto vittorie nelle ultime dieci e media-gol superiore ai due a partita, mentre i liguri arrivano da due ko consecutivi dopo il lampo col Cesena. L’andata ha sorriso all’Entella (1-0), ma i numeri stagionali raccontano di una squadra di Monza solida dietro (meno tiri nello specchio concessi in campionato) e chirurgica davanti, spinta dalle giocate di Hernani e dal peso specifico di Dany Mota, ex di turno. Dall’altra parte, l’Entella si affida alla concretezza su palla inattiva e alle fiammate di Andrea Franzoni, match-winner all’andata, oltre al rendimento realizzativo a sorpresa del difensore Andrea Tiritiello. Nei precedenti recenti tra lombarde e liguri, gli ospiti hanno spesso saputo chiudere la saracinesca: un dato che prova a bilanciare il pronostico, pur con l’inerzia del fortino brianzolo. Con una classifica che spinge il Monza verso l’alto e l’Entella a cercare ossigeno, attese alte: ritmo, duelli e dettagli potrebbero fare la differenza.

Precedenti recenti in equilibrio: un successo per parte e un pareggio tra Monza ed Entella in questa Serie B.

ed in questa Serie B. Il Monza ha perso una sola volta nelle ultime cinque contro squadre liguri: quella sconfitta è arrivata proprio all’andata con l’ Entella .

ha perso una sola volta nelle ultime cinque contro squadre liguri: quella sconfitta è arrivata proprio all’andata con l’ . L’ Entella ha battuto di fila due lombarde (1-0 a Mantova e a Monza ) e cerca il tris con porta inviolata, impresa già riuscita solo tra marzo 2018 e agosto 2019.

ha battuto di fila due lombarde (1-0 a e a ) e cerca il tris con porta inviolata, impresa già riuscita solo tra marzo 2018 e agosto 2019. Dopo lo 0-1 con l’ Entella , il Monza ha cambiato passo: cinque vittorie e due pareggi nelle successive sette, con parziale reti 12-5.

, il ha cambiato passo: cinque vittorie e due pareggi nelle successive sette, con parziale reti 12-5. Dopo i ko con Palermo e Catanzaro , l’ Entella rischia il terzo stop consecutivo per la seconda volta in stagione.

e , l’ rischia il terzo stop consecutivo per la seconda volta in stagione. Fortino brianzolo: il Monza ha vinto 8 delle ultime 10 in casa (2N), segnando almeno due gol in ognuna delle ultime cinque.

ha vinto 8 delle ultime 10 in casa (2N), segnando almeno due gol in ognuna delle ultime cinque. Numeri chiave: il Monza concede meno tiri nello specchio di tutti; l’ Entella ha la percentuale più bassa di conclusioni in porta.

concede meno tiri nello specchio di tutti; l’ ha la percentuale più bassa di conclusioni in porta. Hernani sprint: 5 gol nelle prime 7 in biancorosso nel 2026, meglio di lui solo Adorante nel periodo.

sprint: 5 gol nelle prime 7 in biancorosso nel 2026, meglio di lui solo Adorante nel periodo. Ex dal dente avvelenato: Dany Mota , cresciuto all’ Entella , segnò nell’ultimo incrocio casalingo del Monza con i chiavaresi (5-0 nel 2020) e tocca quota 100 presenze in B.

, cresciuto all’ , segnò nell’ultimo incrocio casalingo del con i chiavaresi (5-0 nel 2020) e tocca quota 100 presenze in B. Andrea Franzoni, match-winner all’andata, è a caccia del secondo centro di fila: sarebbe una prima volta in Serie B.

Le statistiche stagionali di Monza e Virtus Entella

Il Monza viaggia con un possesso medio del 53,9% e un attacco da 39 gol, sostenuto da 10 clean sheet e da una precisione al tiro del 46,0%. Dietro concede appena 20 reti. L’Entella risponde con il 46,1% di possesso, 24 gol fatti e 37 subiti, 4 clean sheet e una precisione al tiro del 36,4%. Il PPDA fotografa due squadre aggressive senza e con palla: 10,8 per il Monza, 11,7 per l’Entella. Numeri che raccontano un divario, ma anche la necessità per i liguri di massimizzare le chance create.

Focus giocatori: nel Monza spiccano i 5 gol di Hernani, i 4 di Dany Mota e Andrea Petagna, con Patrick Ciurria miglior assistman (3). Ammonito più spesso Keita Baldé (9 gialli). Tra i pali, Demba Thiam vanta 10 clean sheet. Nell’Entella il capocannoniere è a sorpresa il difensore Andrea Tiritiello (6) davanti a Andrea Franzoni (5); il migliore per assist è Bernat Guiu (4). Più ammonito Ivan Marconi (8), tre le espulsioni complessive di squadra (tra cui Guiu e Parodi). In porta, Simone Colombi ha firmato 4 gare senza gol al passivo.

Monza Virtus Entella Partite giocate 26 26 Numero di partite vinte 16 5 Numero di partite perse 4 11 Numero di partite pareggiate 6 10 Gol totali segnati 39 24 Gol totali subiti 20 37 Percentuale possesso palla 53,9 46,1 Tiri nello specchio della porta 121 90 Percentuale di tiri in porta 46,0 36,4 Numero totale di cartellini gialli 53 56 Numero totale di cartellini rossi 2 3 Capocannoniere Hernani 5 Andrea Tiritiello 6 Top assistman Patrick Ciurria 3 Bernat Guiu 4 Clean sheet portieri Demba Thiam 10 Simone Colombi 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Monza - Virtus Entella? Venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 19:00. Dove si gioca Monza - Virtus Entella? All'U-Power Stadium di Monza. Chi è l’arbitro di Monza - Virtus Entella? Claudio Giuseppe Allegretta; assistenti Biffi e Pistarelli; IV Pasculli; VAR Rutella; AVAR Meraviglia.