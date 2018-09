Mora: "Ecco come si ferma Gervinho"

In diretta a 'Un Calcio Alla Radio', trasmissione condotta da Umberto Chiariello sulle frequenze di Radio CRC Targato Italia è intervenuto Nicola Mora, ex calciatore di Parma e Napoli: "Parma-Napoli sarà una bella partita. Il Napoli dovrà approcciare nella maniera giusta, ha avuto una prima vera prova a Torino, dove ha convinto per risultato e gioco espresso. Ricordi di Ancelotti? Per me è una partita speciale. Sono legato a lui perché a Parma mi ha fatto esordire in serie A. Ancelotti adesso sta trasmettendo concetti nuovi con molto tranquillità, mi aspetto il Napoli migliori ulteriormente perché Ancelotti è un grande allenatore".

"Vedremo Malcuit a Parma? Ancelotti ha dato nuova verve a questo gruppo – conferma Mora -, tratta tutti alla stessa maniera e fa sentire tutti partecipi. Lo ha fatto anche col giovanissimo Luperto, che ha fatto una buona gara. Non che Sarri non lo facesse, ma hanno una visione di calcio diversa. Era forse quello che un po’ mancava al Napoli in questi anni e credo che per questo De Laurentiis abbia fatto questa scelta".

Tra due giornate ci sarà il big march tra Juventus e Napoli: "È la partita. Chiunque ricorda le sensazioni della vittoria allo Stadium della scorsa stagione. Adesso però bisogna pensare al Parma perché sbagliare quella partita potrebbe complicare un po’ tutto. Io penso che, nonostante il Napoli abbia operato meno sul mercato, sia la squadra più competitiva per fronteggiare Juve. Sono d’accordo con altri opinionisti che dicono che il Napoli non deve essere l’anti Juve, ma semplicemente il “Napoli”.

Gervinho sta fornendo ottime prestazioni: "Come si ferma? Bella domanda. Penso che la difesa del Napoli deve togliere profondità al Parma, perché nelle ripartenze può essere una squadra pericolosa".

