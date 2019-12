Moraschini accende la sfida da ex

Alla vigilia della sfida fra Virtus Bologna e Olimpia Milano, l'ex di giornata Riccardo Moraschini, attualmente in forza alle 'scarpette rosse', ha rivelato i motivi per cui ha preferito vestire la canotta dell'Olimpia anziché tornare alle 'V Nere': "Tornare in Virtus questa estate? Siamo stati vicini, c’è stato un forte interesse – ha dichiarato in un'intervista al 'Corriere di Bologna' -. Però nella vita vanno prese delle decisioni e ho scelto Milano per la possibilità di essere allenato da Messina e di giocare in Eurolega. Un treno che non potevo lasciarmi scappare e una scelta della quale sono contento".

“Contro la Virtus a livello personale è sempre una partita speciale – ha proseguito Moraschini, parlando del match di domenica -. La Virtus ha iniziato un progetto importante quest’anno, in realtà partito già a metà della scorsa stagione con l’arrivo di Djordjevic. Hanno effettuato acquisti importanti, stanno facendo bene e sarà una bella partita".



SPORTAL.IT | 29-12-2019 11:02