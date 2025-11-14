Morata, Alice Campello rivela vero motivo della crisi: "Eravamo sotto effetto di farmaci"

L'influencer veneta torna a parlare in un podcast della separazione dal bomber del Como e delle difficoltà superate insieme tra mille problemi

Andando a spulciare i loro profili social oggi è tutto rose e fiori, baci e abbracci, sorrisi e calore familiare ma poco meno di un anno e mezzo fa Alvaro Morata e Alice Campello lasciarono tutti senza parole annunciando la fine del loro rapporto. Nove anni di matrimonio, festeggiati alla grande lo scorso 21 settembre, quattro figli e una vita sotto i riflettori per una coppia tra le più glamour dello showbiz. Una coppia che sembrava spezzata dopo Euro2024, quando parallelalemente fecero sapere a tutti di essersi lasciati. In quesi mesi i due, che sono tornati insieme nella primavera del 2025, più volte hanno provato a spiegare cosa era successo ma mai con tanta sincerità come ha fatto l’influencer veneta ora.

La coppia e i farmaci

Alice Campello è tornata a parlare della crisi vissuta con il marito Alvaro Morata in un’intervista al podcast di Laura Escanes, ripercorrendo il periodo difficile che aveva portato la coppia ad annunciare la separazione: “Il nostro amore è il più grande che esista, solo che in quel momento eravamo entrambi sotto l’effetto di farmaci“. Già ad aprile, ospite di Verissimo, Campello aveva parlato dei momenti complicati vissuti dopo la nascita della loro quarta figlia, Bella. “Alcuni sono rimasti sorpresi dal fatto che siamo passati da un bacio da film agli Europei alla separazione. Non credo che quello che abbiamo pubblicato fosse una bugia”

Infine, la modella ha voluto difendere il marito dalle critiche ricevute dopo la loro temporanea separazione. “Mi dispiace molto che la gente pensi che il nostro amore non fosse vero. Mi fa male che si possa pensare una cosa del genere di Alvaro, perché ha dedicato la sua vita a rendermi felice”.

Le rivelazioni del bomber

Anche l’ex attaccante del Milan Morata, ora al Como, nel documentario Morata: non sai chi sono il calciatore aveva raccontato in prima persona la depressione e gli attacchi d’ansia di quel periodo da cancellare. “Ora sto bene, ma il messaggio che voglio mandare è che una persona in crisi totale grazie all’aiuto di compagni, famigliari e specialisti si ritrova a giocare e a vincere un Europeo da capitano”. “Io non ero felice con me stessa, lui non era felice con se stesso”, gli ha fatto eco Alice Campello. “Come si può star bene con qualcuno se non riesce a dare il meglio di te? Riesci solo a dare cose negative quindi è normale che ci si scontri”. Erano solo “due persone che non stavano bene”.

Social in tilt

A rendere ancor più duro quel periodo furono i commenti degli haters: troppo famosi i due per tentare di mantenere la privacy su una vicenda così intima. E in quei lunghissimi mesi i profili social di Morata e Campello furono presi letteralmente d’assalto: chiunque si sentiva in diritto/dovere di giudicare le loro decisioni, le responsabilità verso i figli e quant’altro. Poi il sole è tornato a sorgere ed oggi i due sono tornati felicemente assieme.