Morata, Alice "cancella" Alvaro e va in vacanza sola con i figli: il post sui social scatena il web

La modella e influencer pubblica su instagram altre foto da Dubai con i bambini, la didascalia non lascia spazio a dubbi: "Con i miei quattro"

Tanti indizi fanno una prova, e probabilmente questo non è più un indizio, ma una “prova” definitiva. Alice Campello fornisce una ulteriore conferma: la love story con Alvaro Morata è proprio finita.

Morata-Campello: la “terza incomoda”

Per l’attaccante spagnolo un periodo decisamente sfortunato: l’infortunio patito nella partita contro l’Inter, e ora quella che sembra una separazione definitiva dopo la “crisi” dello scorso anno. In Spagna non hanno dubbi: ci sarebbe un’altra donna dietro l’ultimo strappo. Secondo il giornalista Kike Quintana, infatti, la terza persona “farebbe parte dell’attuale cerchia professionale del calciatore nella sua squadra”. Poi ha sottolineata che Morata non ha tradito la moglie, ma “ha trovato un sostegno emotivo in lei sconvolgendo Alice”.

Alice cancella Alvaro

E Alice, imprenditrice e influencer da 3,6 milioni di follower su Instagram, non posta più scatti in compagnia del merito da tempo. Nell’ultimo post su instagram, tre foto pubblicate: lei in spiaggia a Dubai, poi a mare con i quattro figli, infine la terza mentre balla con uno dei figli. E la didascalia inequivocabile: “Con i miei 4”. Come a dire, siamo noi e non c’è spazio per altre persone. Allo stesso modo, nei post dei giorni precedenti, non c’era stato alcun riferimento al marito: lei in vacanza con i figli, tra divertimento e relax.

Morata-Campello, gli ultimi contatti

Dal profilo instagram dell’attaccante del Como, invece, l’ultimo “like” della moglie risale ad una foto del 6 dicembre, mentre l’ultima apparizione insieme risale ai primi di novembre, durante un evento legato all’anniversario della collaborazione tra il brand di cosmetici di Campello e Sephora. Da allora, niente più immagini condivise. Solo apparizioni separate e, ora, un post che sembra segnare una linea.

Morata, crisi in campo e fuori

La prima crisi tra i due si ebbe nella scorsa stagione quando Morata approdò al Milan subito dopo aver vinto gli Europei con la Spagna: i due si separarono per poi ricongiungersi a Istanbul dopo il passaggio dell’attaccante al Galatarasay durante la sessione di mercato invernale. Da un punto di vista tecnico, sembra che il giocatore abbia ormai incanalato la via del tramonto: a Como zero gol in campionato, l’infortunio la crisi ormai irreversibile con Alice Campello.

Morata-Campello, tutto tace

Se l’anno scorso, come confessato dalla stessa influencer, l’allontanamento era stato causato soprattutto dalla depressione, questa volta non ci sono voci ufficiali: nessuno dei due si è ancora espresso apertamente sulla faccenda, ma la sensazione è che potrebbe accadere presto. Sia Alvaro Morata che Alice Campello hanno scelto la via del silenzio, mentre il gossip si scatena.