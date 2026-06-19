Morata e Alice di nuovo insieme, reunion ufficiale ad un evento pubblico: e ora il futuro di Alvaro potrebbe cambiare

I due si sono mostrati agli obiettivi a "La Plaza New" a Madrid, confermando definitivamente le voci su una riconciliazione: per Alvaro adesso si aprono nuove strade

Il tira e molla in fondo fa parte di tutte le coppie del mondo, soprattutto se giovani: e il fatto di essere personaggi “in vista” non fa che dare risalto ad una dinamica di coppia che in sé non ha nulla di strano. La speranza, verrebbe da dire, è che i quattro figli di Alvaro Morata e Alice Campello non abbiano nulla a patire dalle peripezie sentimentali dei genitori.

Morata e Campello di nuovo insieme

Sembra che il calciatore del Como e la modella-influencer veneziana siano tornati definitivamente insieme: i due hanno scelto l’evento “La Plaza NEW” di Madrid per ufficializzare il loro ritorno insieme. La coppia ha dissipato ogni dubbio, abbandonando gli incontri discreti dell’ultimo periodo per presentarsi, radiosi e complici, davanti all’obiettivo dei fotografi sul photocall dell’evento madrileno. Dai social infatti era già emerso il riavvicinamento tra i due: ora è arrivata anche l’ufficialità.

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La serata di Madrid

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i due si sono mostrati radiosi e super affiatati davanti ai fotografi: lei splendida in un abito lungo azzurro e lui molto casual e visibilmente sereno, pronti a concedersi una nuova possibilità dopo i mesi di separazione e il recente trasferimento a Milano.

Le confessioni di Alvaro e Alice

I due hanno raccontato ai microfoni gli ultimi mesi: Morata ha confessato di aver affrontato situazioni inedite e difficili, che lo hanno comunque aiutato a crescere. Alice è apparsa entusiasta rispetto all’inizio di un nuovo capitolo della loro vita di coppia: insomma, le ombre della lunga crisi sembrano definitivamente fugate, tutti e due sembrano fermamente decisi a vivere in armonia con i loro figli.

Le vicende societarie

Prima c’era stato il concerto di Bad Bunny vissuto insieme, poi la vacanza a Minorca insieme ai bambini; i due hanno così smentito anche una separazione “aziendale”, dato che Alice Campello aveva lasciato la Tamora 2011 SL, holding che gestisce il patrimonio del calciatore del Como, di cui dal 2023 era co-amministratrice dopo aver preso il posto del padre di Morata.

Morata e Campello parte terza

Secondo quanto riportato dal magazine spagnolo Vanitatis, l’uscita di Campello dalla società sarebbe stata formalizzata lo scorso 15 aprile. Dal canto suo, l’imprenditrice ha una fiorente attività personale: come riportato dalla Gazzetta dello Sport, controlla la Alice Campello Holding SL, con cui gestisce l’azienda di cosmetici che ha fondato la Masqmai che nel 2024 ha avuto un fatturato di 5 milioni di euro soltanto in Spagna. I due hanno comunque in comune la “Morata Campello real estate”, una società fondata insieme nel 2025, per controllare gli investimenti immobiliari.

Morata-Como, futuro incerto

Il futuro di Morata da calciatore però è ancora da decidere. Il giocatore spagnolo ha ancora un anno di contratto, ma insieme a Fabregas ed alla dirigenza potrebbe prendere altre decisioni, vista anche la stagione negativa che ha concluso (26 presenze e nessun gol). Per lui si è parlato di un interessamento del Getafe, mentre restano ancora sullo sfondo le piste arabe. Chissà che il ritorno insieme ad Alice non possa in qualche modo influire nelle sue scelte.