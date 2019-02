Oltre all'esultanza di Simeone, tanto ha fatto discutere anche quella di Morata (poi strozzata dal VAR che ha rilevato un fallo su Chiellini): "Volevo esultare qua perché significava tanto per me, ma non lo farei mai più", le sue parole a Rai Sport.

L'ex attaccante bianconero parla del suo gol annullato: "Se lo avesse fatto lui a me non era rigore di sicuro, per me per buttare a terra Chiellini serve molto di più. Ritorno? Mai dire mai, dobbiamo andare convinti".

SPORTAL.IT | 21-02-2019 07:05