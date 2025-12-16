Morata-Campello, un'altra donna dietro la nuova crisi della coppia: Alice sconvolta, il gossip dalla Spagna

Se l'anno scorso i due si erano allontanati a causa della depressione, ora la rottura sarebbe causata da una terza persona: sui social continua il silenzio

Tra Alvaro Morata e Alice Campello potrebbe essere definitivamente finita. I due non confermano ufficialmente la rottura, ma le voci di una nuova e profonda crisi si fanno sempre più insistenti. In Spagna non hanno dubbi: c’è una terza persona – una donna – dietro l’ultimo strappo.

Morata-Campello, è finita? Il gossip dalla Spagna

I segnali della crisi sono social. La coppia – soprattutto Alice, imprenditrice e influencer da 3,6 milioni di follower su Instagram – non posta più scatti in compagnia del merito da tempo. Dal Paese natale di Alvaro, sempre ‘attenzionato’ dal gossip, la possibile causa che si cela dietro la nuova rottura.

L’ha rivelata il giornalista Kike Quintana nel corso del programma El Tiempo justo: ci sarebbe un’altra donna nella vita dell’attaccante del Como, il cui 2025 calcistico si è chiuso anzitempo a causa di una lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra che lo terrà fermo ai box per almeno due mesi.

Alice sconvolta: chi è la terza persona

In base a quanto rivelato da Quintana, la terza persona “farebbe parte dell’attuale cerchia professionale del calciatore nella sua squadra”. Poi ha sottolineata che Morata non ha tradito la moglie, ma “ha trovato un sostegno emotivo in lei sconvolgendo Alice”.

Proprio come la scorsa stagione quando approdò al Milan subito dopo aver vinto gli Europei con la Spagna, il ritorno in Italia si è rivelato infelice per il 33enne madrileno. Già, i due si separarono salvo poi ritrovarsi a Istanbul dopo la ‘fuga’ di Morata al Galatarasay durante la sessione di mercato invernale. Anche a Como (finora) non è andata bene: zero gol in campionato, l’infortunio e le voci di una crisi ormai irreversibile con Alice Campello. La coppia ha quattro figli.

Vacanze di Natale separati

A quanto pare, i due sono destinati a trascorrere le vacanze di Natale separati: sarebbe un indizio inequivocabile sulla fine della loro lunga storia d’amore o quanto meno sulle difficoltà che stanno attraversando in questa fase delicata del loro rapporto.

Se l’anno scorso, come confessato dalla stessa influencer, l’allontanamento era stato causato soprattutto dalla depressione, ora potrebbe essere dovuto alla presenza di una donna. Al momento, però, bocche cucite. Morata e Campello hanno scelto la via del silenzio, mentre il gossip si scatena.