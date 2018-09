Morata, clamoroso retroscena su Ronaldo

Durante un'intervista concessa a 'El Lagunero', Alvaro Morata ha parlato del trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Non credo abbia lasciato il Real Madrid per problemi con i compagni o relativi all'ambiente, avrà avuto le sue buone ragioni".

"Pensavo stesse per rinnovare – continua l'attaccante del Chelsea -, poi prima del Mondiale ho parlato con un dirigente della Juventus e mi disse che stavano per comprarlo. All'inizio non ci credevo".

In chiusura, un parere sul possibile cammino europeo dei bianconeri: "Negli ultimi anni sono sempre arrivati molto vicina alla vittoria finale. Tatticamente la Juve è una delle squadre più forti e quando Cristiano inizierà a segnare, sarà uno dei club più pericolosi".

SPORTAL.IT | 05-09-2018 14:45