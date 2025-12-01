Morata, dalle difficoltà al Como alla crisi con Alice Campello: in Spagna si parla di rottura, a rischio il futuro in Italia

Secondo alcune indiscrezioni e “indizi social”, l’attaccante ex Milan starebbe vivendo una nuova fase delicata anche dal punto di vista personale che potrebbe avere effetti anche sulle scelte future

Un momento difficile in campo, uno ancora più complicato nella sua vita privata. Alvaro Morata starebbe vivendo una situazione particolarmente delicata e in Spagna sono sicuri che la storia con la moglie Alice Campello sia arrivata, per la seconda volta nel giro di poco più di un anno, a un punto di rottura.

Il momento difficile al Como

Alvaro Morata non sta vivendo un momento di particolare fortuna anche nel rettangolo di gioco. L’attaccante spagnolo ha portato esperienza in uno spogliatoio giovane come quello del Como con Fabregas che lo ha voluto in prima persona. Ma dal punto di vista dell’impatto, i suoi numeri al momento non sono proprio brillanti. Nelle 12 partite giocate fino a questo momento infatti non è ancora arrivato nessun gol con il calcio di rigore sbagliato a Napoli e la richiesta di sostituzione contro il Cagliari, che hanno fatto suonare qualche campanello d’allarme. E se le cose dovessero andare male fuori dal campo, non sarebbe neanche impossibile pensare a un futuro lontano dall’Italia già nei prossimi mesi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le voci sulla nuova rottura

In Spagna sembrano essere sicuri, la storia d’amore tra Alvaro Morata e Alice Campello ha subito un altro momento complicato. A rivelarlo sui social è l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha provato a mettere insieme alcuni “pezzi” evidenziati dai messaggi e dai post su Instagram. In particolare alcuni fan avrebbero notato che nelle ultime immagini postate da Alice Campello, la influence non avrebbe più la fede nuziale al dito. E che Morata avrebbe eliminato dalla descrizione della sua bio di Instagram, il riferimento “marito di”.

La difficile estate 2024

La coppia formata dall’ex attaccante di Juventus e Milan e dalla influencer italiana è sempre stata seguita con grande attenzione dal pubblico italiano. Del resto Morata è un giocatore che è rimasto nel cuore della tifoseria bianconera per i suoi gol importanti e per il grande attaccamento alla maglia e la famiglia con Alice Campello e i loro 4 figli è diventata un’immagine da copertina perfetta. Questo almeno fino all’estate del 2024 quando i due hanno annunciato la rottura del loro rapporto proprio in concomitanza con il ritorno in Italia dell’attaccante, nella sua sfortunata avventura con la maglia del Milan. Una crisi che occupò le prime pagine dei rotocalchi rosa e non solo he si è risolta soltanto a gennaio 2025.