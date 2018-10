Morata contro Grande Fratello e Uomini e Donne

Mette nel mirino i reality, i social network, Instagram. Rivela come si possa essere tristi e depressi anche se il conto in banca sorride e parla dell’altra faccia del mondo del calcio. Quella che può dare ansia anche se sei ricco e famoso. Alvaro Morata si confessa a El Mundo e rivela di aver superato momenti di vera difficoltà ma spiega cosa non gli piace del dorato mondo delle tv e del calcio. In particolare l’ex bomber della Juve, ora al Chelsea, critica i reality: “In Spagna ci sono programmi come il Grande Fratello, che tutti criticano, ma poi sono i più guardati, o Uomini e Donne, dove spesso persone anonime si uniscono a noi giocatori ma noi non sappiamo nemmeno chi siano. Sono programmi che non contribuiscono a niente, ma la gente li vede”.

FALSA FELICITA’ – Anche su Instagram Morata ha qualcosa da dire. La vita vera non è quella che c’è su Instagram: “Ci sono momenti in cui Instagram è una falsa felicità, ci sono giorni in cui si è tristi e si mette un’immagine di felicità che non riflette davvero come ti senti quel giorno, beh, alla fine è qualcosa che ci fa anche guadagnare soldi, per essere più valutato nei contratti pubblicitari …E c’è poi anche un altro aspetto, magari ti capita di scendere a bere una birra nel tuo giorno libero, e ci sta perchè siamo giovani e se lo fai un giorno solo non succede niente, ma ti ritrovi 300 cellulari intorno pronti a scattarti una foto e a postarla sui social”. Poi ecco un altro sfogo: “Ci sono molte persone che pensano che noi abbiamo una vita invidiabile o che abbiamo più privilegi di altre persone, ma a volte il denaro può portarti problemi con gli amici, come è successo a me, anche con la tua stessa famiglia. Abbiamo soldi ma non sappiamo come gestirli. È difficile che tu dica di no un amico che sta passando un brutto periodo a causa delle decisioni che ha preso nella sua vita e tu devi salvarlo, ed è difficile dire di no. Però se lo fai una volta lo devi fare due, tre volte, sempre”.

IL MOMENTO NO – Lo scorso anno a Londra è stata dura per Morata: “Non ho detto esattamente che ero in depressione, ma che avevo avuto un brutto momento. Sono arrivato a Londra, ho segnato sette gol in sette partite, i fan hanno cantato per me, la gente mi amava e improvvisamente mi sono infortunato, volevo giocare con il dolore e mi sbagliavo. È stato un errore, ho avuto un livello molto alto di tensione, e l’ho pagato con gli arbitri, con i rivali, ecc … Non volevo parlare con nessuno. Mia moglie mi ha detto: “ti sbagli, non è questo il modo”. Mi sono arrabbiato anche con lei e ho persino pensato che anche lei si stesse rivoltando contro di me, ma sbagliavo, lei mi ama più di ogni altra cosa, proprio come la amo io… beh, immagino…!”.

