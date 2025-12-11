Morata, di male in peggio: rottura con Alice e lesione di alto grado, tornerà in campo in primavera

Il responso medico per l'attaccante spagnolo del Como parla di un infortunio che lo terrà fuori almeno tre mesi: momento sfortunato dopo la probabile e nuova rottura con la moglie Alice Campello

“Se qualcosa può andar male, lo farà” è la famosa Legge di Murphy, un principio popolare che afferma che se esistono più modi per fare qualcosa e uno di questi porta a un risultato catastrofico, allora qualcuno lo farà in quel modo, risultando spesso in una sequenza di eventi negativi o imprevisti.

Como, Morata fuori a lungo

Un po’ quello che sta succedendo in questo periodo ad Alvaro Morata, centravanti spagnolo del Como, sia da un punto di vista professionale che personale. E’ di oggi il responso dell’infortunio che ha accusato durante la partita contro l’Inter: Cesc Fabregas si era subito detto pessimista al riguardo, parlando di un problema all’adduttore, e purtroppo era stato buon profeta. Un problema ulteriore per il tecnico spagnolo, che dopo la batosta rimediata a San Siro contro l’Inter dovrà affrontare la Roma. Oltre a Morata, mancherà Perrone squalificato, al suo posto probabilmente verrà scelto Caqueret. L’unica buona notizia è il probabile rientro di Sergi Roberto dopo l’infortunio.

Morata torna nel 2026

Il club lariano, infatti, ha reso noto che l’attaccante spagnolo “a seguito degli esami clinici e strumentali successivi all’infortunio riportato durante l’ultima partita di campionato, ha riportato una lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato il percorso di trattamento fisioterapico previsto dal protocollo riabilitativo societario. I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane in base all’evoluzione clinica dell’atleta”.

Morata, la rottura con Alice e l’infortunio

I guai dunque non vengono mai da soli: da quando è arrivato alla corte di Fabregas, Morata non ha ancora segnato neanche un gol ed ha fornito un solo assist. Ai problemi in campo si sommano anche quelli fuori: non è un mistero che da qualche settimana i rapporti con la moglie Alice Campello siano tornati freddi, e secondo le voci di gossip è in atto una nuova separazione dopo quella dell’estate 2024. Sui loro profili social, infatti, mancano da almeno un mese foto assieme, a differenza del postaggio compulsivo avvenuto fino ad un paio di mesi fa.