Morata e Alice Campello si sono separati, lui ha cambiato casa: le foto che certificano il divorzio

Il bomber del Como ha fittato un'abitazione non lontana da quella dell'influencer, l'ex coppia si vede solo alle feste dei figli, silenzio sui social

Questa volta hanno scelto il silenzio: se l’anno scorso Morata e Alice Campello avevano voluto far sapere al mondo intero di essersi lasciati, stavolta – dopo un periodo di riappacificazione – l’ormai ex coppia ha optato per il basso profilo. Del resto i due non avevano bisogno di annunciare la loro separazione: le prove parlano da sole, senza che loro dicessero una parola come assicura la rivista spagnola ¡HOLA!, entrata in possesso di foto inequivocabili.

Niente più fede nuziale e vacanze separate

Gli indizi della crisi-bis erano tanti: via le fedi nuziali dal dito, vacanze separate, nessuna foto insieme più sui social (dove l’attaccante del Como ha disattivato ogni commento) ma ora si sono ulteriori prove che confermano la fine definitiva del loro matrimonio. Come appreso da ¡HOLA!, il calciatore spagnolo ha lasciato la casa di famiglia per trasferirsi in una nuova abitazione , situata molto vicina a quella che condivideva con la moglie e i quattro figli (i gemelli Alessandro e Leonardo, nati nel 2018, Edoardo, nel 2020, e la più piccola della famiglia, Bella, nel 2023), entrambe situate in una delle zone più esclusive di Milano.

Le foto sotto casa di Alice

La rivista pubblica una serie di foto, scattate il 9 gennaio, giorno in cui la figlia Bella ha compiuto tre anni. Una sorta di cronaca minuto per minuto dei movimenti del giocatore che verso le 15 arriva in macchina. Suona il citofono – gesto insolito per chi ci abita – aspetta che esca uno dei suoi figli gemelli, per poi dirigersi verso la loro nuova casa, situata a pochi metri da quella di Alice.

Altre foto scattate un paio d’ore dopo ritraggono Morata che torna a casa con il figlio, che si era cambiato per l’occasione. Ancora il citofono per farsi aprire la porta, quindi il giocatore va via senza salire.

A fine anno l’ex Milan aveva riconosciuto via Instagram che “personalmente e professionalmente questo 2025 è stato un anno difficile, uno di quelli che ti scuotono nel profondo e ti costringono ad affrontare te stesso a testa alta”. “Ho imparato a non portare più il peso dei giudizi altrui” e “a capire che l’opinione di chi non mi conosce non definisce chi sono”. A questo proposito, ha affermato: “Ho imparato ad amarmi di più, a pensare a me stesso senza sentirmi in colpa e a vivere in modo più autentico. Ho capito che non ho bisogno di dimostrare nulla a nessuno . Chi mi cammina accanto e mi conosce veramente, lo sa”.