Morata e Alice, il bomber ammette tutto: "Soffriamo entrambi ma non ci capiamo più"

L'attaccante del Como rompe il silenzio e conferma la rottura con l'influencer veneta ma esclude di avere una relazione con un'altra donna

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Era diventato un finto segreto: che Morata e Alice Campello si fossero nuovamente lasciati dopo aver fallito nel tentativo di riconciliazione lo sapevano ormai tutti: dai post sui social dove sia il bomber che l’influencer veneta da tempo non postavano più foto assieme ai pedinamenti dei giornali spagnoli, dalle indiscrezioni degli amici ai video espliciti che giravano in rete ma ora l’attaccante del Como ha deciso di uscire allo scoperto.

Morata rompe il silenzio

Dopo aver tentato una seconda possibilità la coppia ha confermato che qualcosa non ha funzionato e che attualmente vivono separati, ponendo fine a una delle storie d’amore più note sui media. Morata ha rotto per la prima volta il silenzio per spiegare i motivi della rottura, in dichiarazioni riportate in esclusiva da Alexia Rivas, collaboratrice del programma ‘Fiesta’. Nelle sue parole, Álvaro Morata ha voluto chiarire che si tratta di una situazione dolorosa per entrambi e che non c’è un solo colpevole. ” Stiamo soffrendo perché siamo due persone che si amano, ma non ci capiamo “.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il bomber non avrebbe un’altra relazione

Morata ha anche voluto negare che Alice Campello stia attraversando un periodo più difficile di lui, come sostiene qualcuno: ” Alice non sta attraversando un periodo peggiore del mio, perché molti dicono che è lei quella che sta soffrendo. Voglio chiarire che stiamo soffrendo entrambi, non è che lei sia più amareggiata, stiamo soffrendo entrambi “.

Il bomber è stato irremovibile nello smentire le voci secondo cui una terza persona sarebbe coinvolta nella rottura. ” Nessuna amica speciale o cose del genere, al momento non mi interessa. Il giorno in cui avrò un’amica speciale, andrò in giro con lei normalmente e vedrete . Chi sostiene che ci siano terze parti coinvolte in una separazione come questa, soprattutto se ci sono dei bambini coinvolti, semplicemente non ha cuore “.