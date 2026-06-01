Morata e Campello tornano insieme, l'influencer conferma e il bomber festeggia con la Nazionale

Terza riappacificazione della coppia glamour ma stavolta non se l'aspettava nessuno, l'anticipazione di un giornalista con il commento social di Alice

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Dopo un anno no sotto tutti i profili, soprattutto quelli sportivi, chiusosi con la mancata convocazione ai Mondiali e la stagione nera al Como dove ha giocato poco senza segnare neanche un gol in campionato, arriva una bella notizia per Alvaro Morata. L’attaccante e Alice Campello sono tornati insieme. Lo ha prima annunciato poche ore fa il giornalista Javi Hoyos e poi confermato la stessa imprenditrice italiana.

L’annuncio del giornalista

“Stanno dando un’altra possibilità alla loro relazione. Lui non può vivere senza di lei; è la donna della sua vita e la madre dei suoi figli”, ha rivelato il conduttore del programma televisivo “D Corazón ” di TVE, aggiungendo di aver parlato direttamente con il calciatore. «Hanno una famiglia così bella che questo li sta spingendo a dare un’altra possibilità alla loro relazione… Morata mi ripete sempre che lei è la donna della sua vita, anche dopo la loro rottura », aggiunge Javi Hoyos. Il giornalista racconta infatti che Alice Campello e Álvaro Morata sono stati visti di recente allo stadio Metropolitano ad assistere a un concerto di Bad Bunny a Madrid. Secondo Javi Hoyos, la coppia “si frequenta di nuovo da un po’ di tempo” : “Bisogna tenere presente che quando si sono lasciati non c’era un motivo particolare, quindi è normale che, essendo due persone che si amano, tornino insieme “.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La conferma della Campello

Il video pubblicato dalla giornalista su Instagram, si legge su As, è diventato virale in pochissimo tempo, dato che Alice Campello e Álvaro Morata sono una delle coppie più amate in Spagna. Nel bel mezzo della frenesia che circonda quella che sarebbe la loro terza riconciliazione, la stessa influencer veneta ha confermato tutte le indiscrezioni: “Apprezzo molto la tua gentilezza, la tua delicatezza e la tua capacità di comprendere gli altri”, ha esordito Campello in un commento al post di Hoyos . “Sono sicuro che andrai ancora più lontano, perché quando le cose vengono fatte con rispetto, affetto e cortesia, si vince sempre. E grazie anche per tutti i messaggi di supporto e affetto da parte delle persone che sono felici per te”.

Ed ecco spuntare sotto il profilo Instagram di Alice, che ha postato foto del concerto del rapper Bad Bunny, tantissimi commenti, molti anche in italiano: “Certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornanoo” e poi: “Aliceeeee… Se è un sogno non svegliatemi!!! L’amore vero vince sempre!!!” e infine: “Quando l’ amore è vero non si molla, ci possono essere dei momenti no , ma è giusto riprovare, felice per voi, adesso che tutto è tornato al suo posto caro Morata riporta in Europa la coppa del mondo, perché visto che L’ Italia non c’è si tifa Spagna “.

L’abbraccio in Nazionale

Morata non potrà vincere il Mondiale perché non vi parteciperà ma proprio oggi ha fatto visita ai compagni nel ritiro di Las Rozas per incoraggiarli. Un gesto molto apprezzato dalla squadra. “Dani (Carvajal) e Álvaro (Morata) sono stati molto importanti e spero che continuino ad esserlo in futuro. Hanno lasciato una grande eredità di leadership, ma la prossima generazione è perfettamente in grado di farlo. Sono molto grato a loro”, aveva dichiarato Luis de la Fuente durante la conferenza stampa successiva all’annuncio della rosa definitiva della Spagna per i Mondiali.

Morata è stato escluso sia dalla rosa definitiva che dalla lista preliminare di 55 giocatori. Per lui una stagione difficile, con un solo gol (in coppa Italia) in 30 partite e meno di 1.000 minuti giocati. La sua ultima apparizione con la nazionale spagnola risale a settembre dello scorso anno, e prima ancora aveva fatto parte della rosa per la Final Four di Nations League. Da allora, non è più stato convocato in nazionale.