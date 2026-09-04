Morata è tornato una star al Leganes, dimenticate le amarezze di Como: boom magliette, follower e sponsor

Il bomber spagnolo si è rimesso in discussione accettando di giocare in Liga2 ed è già diventato un idolo dei tifosi, stasera l'esordio contro il Las Palmas

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Al Leganés è bastata una sola settimana per rendersi conto dell’impatto internazionale dell’arrivo di una stella globale. Il club madrileno ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Alvaro Morata venerdì scorso e sette giorni dopo, la squadra è diventata un marchio di fama mondiale. La sua visibilità è schizzata alle stelle. La presenza sui social media lo dimostra. I profili del club hanno totalizzato oltre 30 milioni di visualizzazioni su diverse piattaforme, soprattutto su TikTok e Instagram, con i 65 post dedicati all’arrivo dell’attaccante ex Como. Si tratta di cifre tipiche di una squadra d’élite europea, non di una squadra di seconda divisione.

Dimenticate le amarezze di Como

In riva al lago è andata davvero male a Morata: nessun gol e tanta panchina. A inizio stagione Fabregas, che pure lo ha sempre stimato, non ha avuto peli sulla lingua nel dirgli che non rientrava più nei progetti del club, invitandolo di fatto a cercarsi un’altra squadra. Quando è arrivata l’offerta del Leganes Morata ci ha pensato un po’ e alla fine ha accettato, scatenando l’entusiasmo della città e del club.

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Il boom social del Leganes

“Per il Leganés, Morata rappresenta un’opportunità unica per amplificare e consolidare la nostra presenza internazionale – spiega Iván Maroto, direttore commerciale del club madrileno, come si legge su As – Il nostro periodo nella Liga e i nostri sforzi di espansione del marchio ci hanno già resi noti in altre parti del mondo, ma l’arrivo di un giocatore di livello mondiale come Álvaro ha dato una spinta incredibile, soprattutto fuori dalla Spagna”. La Moratamania scatenata dalle prime voci fino alla conferma dell’ingaggio si è tradotta in una crescita esponenziale del numero di follower del Leganés. Il club ha guadagnato quasi 20.000 nuovi follower in pochi giorni. Tutto ciò ha un effetto commerciale positivo. Questo è evidente. L’effetto più immediato è proprio quello generato sui social media, dove il club mette in mostra i suoi sponsor, con particolare attenzione ai principali: i post su tutti gli account social del Leganés hanno totalizzato oltre 900.000 interazioni, con numeri record di commenti e condivisioni. A ruba anche le magliette.

L’entusiasmo del tecnico

Entusiasta anche l’allenatore del Leganés Albes: “Morata porta esperienza, qualità, umiltà. Credo che il messaggio più importante che Álvaro Morata abbia portato al Club Deportivo Leganés sia che una leggenda del calcio spagnolo… Non leggenda, perché suona superato, vero? Intendo dire che un giocatore di punta del calcio spagnolo e internazionale è venuto a Leganés per dare il suo contributo, per comportarsi bene, per essere coinvolto allo stesso livello di un giocatore che la scorsa stagione era nella squadra riserve del Leganés, come Süle, che ora viene promosso in prima squadra. In altre parole, quando vedi che un giocatore di quel livello è capace di un tale coinvolgimento e ama il calcio tanto quanto Álvaro Morata, che si gode la quotidianità e vuole dare una mano, dovresti essere davvero sciocco per non lasciarti conquistare da tutto ciò. Vedo che la gente è entusiasta”. L’ex Milan e Como è stato convocato per la gara con il Las Palmas di stasera e dovrebbe fare il debutto con la sua nuova maglia.