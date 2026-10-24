Morata, ecco il salvagente per uscire dalla crisi: l'ultimo stop prima di tornare a brillare

Il bomber ex Como ancora a secco con il Laganes, oggi sarà fuori per squalifica con il Mallorca ma confida di rinascere con l'arrivo in panchina del nuovo tecnico Carrion

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Cosa è successo ad Alvaro Morata da oltre un anno a questa parte? Dopo il flop al Como il bomber si era rimesso in discussione accettando la Liga Hypermotion e firmando per il Leganes ma non è ancora riuscito a festeggiare il suo primo gol. Sette partite, 434 minuti e un cartellino rosso contro il Córdoba che lo terrà fuori nel match con il Real Mallorca di questo pomeriggio ma l’ex Milan si aggrappa a una speranza.

Morata non segna dal maggio 2025

Tredici mesi fa era ancora in nazionale, apprezzato e amato come capitano, chioccia, leader anche dalla panchina, oggi fatica con il club della cintura di Madrid che gioca in Segunda e nel quale è approdato per tornare a casa e regalarsi una last dance emozionale. A 34 anni però Alvaro fatica. In campionato non segna dal 24 maggio del 2025, una rete al 91’ nel 2-0 del Galatasaray a casa del Goztepe.

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Da quel gol nel campionato turco sono passati 17 mesi, 515 giorni per la precisione. Morata ha giocato un’altra partita col Galatasaray, 26 col Como e 7 col Leganes e ha trovato la via della rete solo una volta, in una vittoria dei lariani a Firenze in Coppa Italia lo scorso 27 gennaio: entrato all’85, gol del 3-1 al 91’. Tante di queste partite sono state presenze sporadiche, 1, 2, 5, 10 minuti.

Cosa cambia con il nuovo tecnico

Il Leganes, sceso in Segunda dalla Liga, al momento è 17esimo, a +3 dalla retrocessione e a -7 dal sesto posto, l’ultimo valido per i playoff della promozione. Morata ha dimostrato impegno fin dal suo arrivo, lavorando sodo, incoraggiando i compagni e conquistando gran parte dei tifosi ma lo stile di gioco del Leganés del tecnico Ruben Albes non lo ha aiutato granché. Ecco perchè il cambio in panchina potrebbe essere la svolta per l’attaccante.

Ora è arrivato Luis Carrión, il quinto allenatore a sedere sulla panchina del Leganés dalla retrocessione in Segunda División avvenuta nel maggio 2025, che promette un approccio più audace, con maggiore enfasi sugli esterni: uno scenario che potrebbe favorire Morata e permettergli di ritrovare la sua forma migliore. Il cambio di modulo offre un barlume di speranza per quando tornerà dopo la squalifica.