Morata fa il fotografo: e Alice è ancora più bella

La splendida Alice Campello fa impazzire il web con uno scatto d’autore, in cui in un sol colpo riesce a immortalare tutta la sua eleganza e la sua bellezza. Il dito magico, capace di carpire tutta la magia in un unico istante, è del marito Alvaro Morata, l’attaccante del Chelsea che ancora una volta dimostra tutto il suo amore per la sua splendida compagna. Alice Campello non è in posa: facile essere belle e provocanti con le luci giuste, i riflettori e migliaia di prove; il difficile è apparire una dea di bellezza anche mentre si conversa con le amiche al bar. Complimenti ad Alice capace di bucare l’obiettivo anche senza guardarlo, ma applausi ad Alvaro Morata che per un attimo dimentica il calcio e riesce a dimostrare al mondo intero il fascino spontaneo e genuino della sua bella mogliettina che, forse per la prima volta, è meravigliosa senza essere seducente in uno scatto al naturale che riesce soltanto una volta su mille.

Alice Campello è a Londra, città in cui vive stabilmente da quando il marito veste la maglia del Chelsea, e i due sembrano ormai aver trovato la loro dimensione nella capitale inglese: la cosa bella è che andando a scorrere tra i commenti, possiamo notare quante donne facciano i complimenti alla bella modella ventitreenne di Mestre; per la serie, facile ottenere un complimento da un uomo sui social, quando invece è il pubblico femminile ad applaudire a piene mani, allora significa che il fascino è davvero genuino e va oltre i soliti giochi di seduzione.

SPORTEVAI | 18-10-2018 14:20