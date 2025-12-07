Morata, piove sul bagnato: l'infortunio dopo la crisi con Alice, dalla Spagna arriva il salvagente

Il bomber del Como si è fatto male contro l'Inter e potrebbe tornare solo nel 2026, lo consola il ct iberico De La Fuente che lo aspetta ai Mondiali

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Aveva sognato tutt’altro ritorno in quello stadio. Alvaro Morata a San Siro aveva vissuto giorni belli e brutti col Milan ma voleva dimostrare con la maglia del Como di essere ancora un top-player in una stagione che sinora ha visto più bassi che alti da parte sua. Niente da fare invece, non solo con l’Inter non è riuscito neanche a tirare in porta ma dopo mezzora si è fatto male ed è stato sostituito.

L’infortunio contro l’Inter

L’episodio ieri sera Intorno alla mezz’ora: Morata era giunto sul fondo nel tentativo di servire un cross per i compagni appostati in area ma ha accusato un problema muscolare, tenendosi l’adduttore sinistro e accasciandosi a terra dolorante. Inutili i soccorsi, il bomber spagnolo è stato sostituito da Douvikak e il crollo per 4-0 del suo Como l’ha visto da fuori.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Serviranno analisi approfondite per capire l’entità dell’infortunio. Fabregas è stato vago nel post-partita (“Sembra che si sia fatto male all’adduttore. Presto sapere cos’ha. A Sassuolo non si sentiva bene ma Douvikas doveva giocare ugualmente. Oggi però si devono valutare altre scelte”) ma tutto lascia pensare che se ne riparlerà solo nel 2026 a vederlo in campo.

La lite con Alice Campello

E’ l’ultima disavventura per il giocatore che da quando è arrivato alla corte di Fabregas non ha ancora segnato neanche un gol ed ha fornito un solo assist. Ai problemi in campo si sommano anche quelli fuori: non è un mistero che da qualche settimana i rapporti con la moglie Alice Campello siano tornati freddi e radio-gossip parla di una nuova separazione, dopo quella clamorosa dell’estate 2024.

A spulciare i profili social di Alvaro e Alice si scorge che da tempo mancano foto assieme, mentre fino a un paio di mesi fa era il festival dei baci e degli abbracci. Nell’ultimo post della Campello si vede l’addobbo dell’albero di Natale da parte dell’influencer e la foto dei figli. Dell’attaccante non c’è più traccia. E viceversa.

L’invito del ct della Spagna

L’unica nota lieta per il giocatore arriva dalla Spagna. Intervistato da Marca il ct iberico ha avuto solo belle parole per lui: “Mi piace che mi chieda di Álvaro. Sapete già quanto è importante e quanto lo sarà ancora per noi. È fondamentale dentro e fuori dal campo. A volte, nella pianificazione, bisogna dare opportunità ad altri calciatori che le richiedono. Ma Álvaro non ha smesso di esserci, anche quando non c’è. Vedremo cosa succederà da qui a marzo; c’è ancora molto da fare. Ha le stesse o più opzioni degli altri, per tutto ciò che ha dimostrato e rappresenta. Ha sempre le porte aperte”.