Morata, il periodo da incubo al Leganes continua: perde la testa, viene espulso e i compagni lo devono trattenere

Il momento difficile dell’attaccante spagnolo con la maglia del Leganes vive un’altra serata da dimenticare: entra al 63’ e prende due cartellini gialli e viene espulso nel match perso col Cordoba

Il momento più difficile della carriera di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, dopo l’esperienza al Como, ha deciso di fare ritorno in patria, di scendere di una categoria e di accettare la nuova sfida con la maglia del Leganes. Ma le cose non stanno andando come si aspettava l’ex attaccante di Juventus e Milan, anzi. E l’ultima partita, in casa con il Cordoba si trasforma in una specie di incubo.

Morata, tensione alle stelle

Alvaro Morata sta vivendo un momento difficile e forse neanche lui si aspettava che il ritorno in Spagna potesse essere così duro. Una sensazione dimostrata anche al momento in cui viene chiamato in causa dal tecnico del Leganes, Albes che lo lascia fuori dall’undici iniziale. Morata fa il suo ingresso in campo al 63’ sul risultato di 0-0. Ma la sua tensione è palpabile e al 70’ rimedia il primo cartellino giallo dopo uno scontro con Isma Ruiz con i due che vengono anche a contatto dopo. Il nervosismo cresce con il passare dei minuti e ancora di più quando il Cordoba trova la rete del vantaggio. Al 90’ arriva l’ennesima protesta nei confronti del direttore di gara che non ci pensa un secondo e gli mostra il secondo cartellino giallo. L’espulsione però non placa l’animo dell’ex attaccante di Juventus e Milan che cerca di andare contro anche al guardalinee e sono i suoi compagni di squadra che devono scortarlo fuori dal rettangolo di gioco.

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Il momento da incubo di Alvaro

In campo le cose stanno andando decisamente male per Morata che dopo questo rosso e la reazione nei confronti di arbitro e guardalinee rischia anche di rimediare più di una giornata di squalifica. Lo spagnolo si aspettava un impatto diversa con la Segunda Division, invece nelle 7 partite disputate fino a questo momento non è arrivato neanche un gol o un assist, con il tecnico Albes che spesso gli preferisce anche altri giocatori.

I tifosi scaricano Albes e Morata

La sconfitta con il Cordoba fa scivolare il Leganes sempre più in fondo in classifica e per i tifosi spagnoli, la colpa è di Morata e del tecnico Albes arrivato quest’anno in panchina: “E’ evidente che l’ingaggio di Morata abbia destabilizzato una squadra e una rosa che più o meno rendevano bene. Ora l’unica soluzione è quella di provare a prendere un allenatore in grado di dare un nuovo volto a questa squadra. E ho l’impressione che Morata la sia andata a cercare l’espulsione”. Il pensiero dei tifosi del Leganes, ora 17esimo in classifica, sembra essere comune. C’è chi la prende con ironia: “Morata ha avuto il merito di far andare il Leganes in tendenza sud Twitter peccato che non sia per i gol che ha segnato”. E chi invece si scaglia con parole molto velenose all’indirizzo dell’attaccante.