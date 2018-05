Juventus, incontro con Alvaro Morata a Milano

Alvaro Morata è stato pizzicato a Milano in compagnia del direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici e l’attaccante spagnolo del Chelsea era accompagnato dal proprio agente, Juanma Lopez.

L’incontro fra le parti è avvenuto in un ristorante di via Montenapoleone e non sarebbe stato programmato, visto che il dirigente bianconero si trovava in zona per pranzare, mentre Morata si era recato in centro per un po’ di shopping.

Ma tanto è bastato per infuocare le cronache di mercato, infatti l’interesse della società di Andrea Agnelli di riportare il nativo di Madrid a Torino è noto da diverse settimane.

L’ex Real Madrid è tutt’altro che soddisfatto della sua prima annata in Inghilterra, che gli è costata la convocazione da parte del commissario tecnico della Spagna, Julen Lopetegui, che lo ha escluso dal gruppo che prenderà parte ai prossimi Mondiali di Russia.

L’operazione per un ritorno di Morata sarebbe simile a quella utilizzata per l’acquisto di Cuadrado, anch’egli arrivato dai Blues: un prestito oneroso con obbligo di riscatto dilazionato su più anni.

La società di Roman Abramovich ha speso, solo nell’estate scorsa, 80 milioni di euro per prelevarlo dal Real Madrid e gli garantisce uno stipendio da 8 milioni di euro fino al 2022.

I possibili costi dell’operazione, quindi, sono molto onerosi e i vari intermediari hanno già intavolato la trattativa fra le due società.

Morata è corteggiato, anche, dal Milan. Infatti Mirabelli e Fassone lo seguono dalla stagione scorsa, ma i problemi dei rossoneri con il Fair Paly Finanziario dell’UEFA, che nella giornata di martedì ha negato alla società di via Aldo Rossi la richiesta per il Settlement Agreement e ha rinviato le sanzioni definitive per metà giugno, condizionano il mercato e potrebbero costare caro alla squadra allenata da Gennaro Gattuso.

Tutto sembra riportare Morata alla Juventus, ora c’è da convincere il Chelsea, che potrebbe avere un nuovo allenatore e non più Antonio Conte.

