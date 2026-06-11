Morata, il retroscena sul futuro al Como e la confessione choc sull'arrivo al Milan: “Ero sotto effetto di farmaci”

L'attaccante spagnolo del Como rivela un dettaglio singolare sul suo arrivo in rossonero nel 2024, poi parla del passato e del suo rapporto con Fabregas

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La sua carriera ha da tempo intrapreso la via discendente, dopo un lungo girovagare tra club europei e alterne fortune dentro e fuori dal campo. Alvaro Morata è reduce da una stagione soddisfacente al Como, ma molto più per i risultati ottenuti dalla squadra che per le sue prestazioni.

Morata-Como, non è ancora finita

Lo score parla chiaro: 26 partite, zero gol, un solo assist. Eppure, la sua volontà sarebbe quella di restare a lavorare con l’ex compagno di Nazionale, Fabgregas. “Cesc passerà alla storia come allenatore – ha detto al podcast “El camino de Mario” – È così intelligente che ha preso il meglio da ogni allenatore che ha avuto, e ne ha avuti di ottimi. Spero di restare al Como, ho un contratto, ma tutto può succedere. Magari l’allenatore mi lascerà andare. Magari hanno altre opzioni e lo capirei perfettamente perché non è stata una buona stagione per me”.

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Morata e la Spagna: amore e odio

Uno sguardo al futuro ed alle altre alternative: “Mi piacerebbe molto giocare per il Getafe, ma pensandoci bene, non credo di essere mentalmente pronto a giocare in Spagna. Dover affrontare i commenti della gente quando si va a giocare negli stadi… Quello che dice la gente mi influenza ancora molto. Ma ho capito che non posso cambiare chi sono. So di aver aiutato molto e di aver avuto un ruolo importante all’Europeo”.

Il bilancio di Morata

Inevitabile tracciare un primo bilancio della carriera: “Non sono mai stato egoista. So che avrei potuto segnare molti più gol e ottenere più successi personali se fossi stato più individualista, ma ho sempre considerato il calcio uno sport di squadra. Avevo la possibilità di giocare un Mondiale e tanti obiettivi davanti a me. Poi sono arrivati problemi familiari, situazioni difficili da gestire emotivamente e l’infortunio più grave della mia carriera, che mi ha tenuto fermo per oltre tre mesi ma portare il Como in Champions League è stato qualcosa di incredibile“.

Il pentimento e l’Atletico Madrid

La parabola discendente di Morata è iniziata dopo l’anno e mezzo nella sua seconda esperienza all‘Atletico Madrid: “L’unica cosa di cui mi pento nella mia carriera è aver lasciato l’Atletico. Dopo la partita contro il Dortmund, la mia testa è andata a rotoli. Nel giro di tre mesi ho lasciato l’Atletico, che era il posto in cui avevo sempre desiderato essere. Darei via tutto quello che ho vinto pur di vincere un titolo con l’Atletico. Dopo l’errore di Dortmund, ho vissuto il momento più difficile della mia carriera. Ma più che per le critiche sui social, è stato per la mia storia personale e per ciò che so che significava, perché sono convinto che non ci sarebbe potuto essere un anno migliore”.

Morata ricorda la Juventus

Non mancano ricordi legati alla Juventus: “La finale persa contro il Barcellona con la Juventus mi ha lasciato per sempre la sensazione di chiedermi cosa sarebbe successo se avessimo vinto. Ricordo ancora l’arrivo all’aeroporto e quei 40.000 tifosi bianconeri. Perché lasciai il Real per la Juve? Per cercare di costruirmi un nome e una storia tutta mia. In quel periodo giocavo poco nel Real Madrid e arrivò un club come la Juventus, per il quale ero il trasferimento più importante degli ultimi anni”.

Il retroscena sul Milan

Ma è il retroscena sull‘arrivo al Milan che lascia spiazzati: “Mi sono presentato alla mia presentazione con il Milan sotto l’effetto di farmaci, senza sapere bene cosa stessi facendo. Una situazione surreale, considerando il blasone della squadra. Ovviamente stiamo parlando di un club enorme”.