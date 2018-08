Morata: "Sono restato per Sarri"

L'attaccante del Chelsea Alvaro Morata dopo la vittoria contro l'Arsenal ha parlato della sua decisione di restare a Londra: "Non ho mai pensato di andarmene, per me sarebbe facile, potrei tornare benissimo in Spagna o in Italia, dove ho solo persone che credono in me, ma voglio cambiare le cose qui. Ho preso questa decisione non per andare contro i miei haters ma per me e per il Chelsea".

Decisivo Sarri: "Lui ha voluto la mia permanenza, se non fossi stato nei piani del club me ne sarei andato. La scorsa stagione la manovra si incentrava sulle palle alte dirette a me e io dovevo proteggerle dando spalle alla porta, non la mia migliore qualità. Ora posso attaccare lo spazio, giocare con un solo tocco e buttarmi in aerea per i cross, così posso dare il meglio di me".

SPORTAL.IT | 20-08-2018 14:10