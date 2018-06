Morata sui social fa impazzire i tifosi della Juve

Alvaro Morata sui social ha fatto impazzire i tifosi della Juventus.

Lo spagnolo, pizzicato di nuovo nella cittadina piemontese in compagnia di sua moglie Alice, si è recato in noto ristorante per pranzare dove ha scattato numerose foto con tifosi e non solo.

Uno di questi scatti è stato postato sui Instagram dall’account ufficiale dell’esercizio pubblico insieme ad una didascalia che ha stuzzicato i tanti supporters della Juventus: "Certi amori non finiscono". Chiaro il riferimento alla nota canzone di Antonello Venditti.

In tanti lo hanno interpretato come un indizio per un suo possibile ritorno a Torino ma il calciatore, intercettato per le vie della città e stuzzicato dai tifosi presenti, ha preferito non sbilanciarsi: “Siamo qui per partecipare a una festa di compleanno – ha precisato lo spagnolo -. La Juve? Vediamo, per ora non so nulla del mio futuro. Chelsea o Atletico? In questo momento penso soltanto alle vacanze".

Alcuni giorni fa Morata era stato pizzicato a Milano a pranzo con Fabio Paratici, ds dei bianconeri, segno che almeno un sondaggio i bianconeri lo hanno effettuato. L’idea di Marotta è quello di proporre al Chelsea uno scambio con Gonzalo Higuain ma questa per l’ad rappresenta solo una pista secondaria.

Il vero obiettivo della Juventus per il reparto avanzato è il nerazzurro Mauro Icardi: la società di Via Galileo Ferraris vuole affidargli la maglia numero 9 per i prossimi anni nel segno del rinnovamento.

La trattativa con l’Inter non è affatto facile ma il club meneghino sembra aver deciso di non opporsi più alla cessione dell’ex Sampdoria: se dovesse arrivare una offerta da 110 milioni di euro la proprietà cinese darebbe l’ok all’addio di Icardi anche per motivi economici. Entro la fine di giugno, infatti, la Benamata deve sacrificare un big per rispettare i paletti imposti dal Fair play finanziario.

SPORTAL.IT | 04-06-2018 14:10