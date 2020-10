Morata tutto per la Juventus: Dybala out, a Crotone giocherà lui

Paulo Dybala potrebbe saltare la trasferta della Juventus a Crotone. L’argentino, colpito da un problema intestinale nei giorni scorsi, ha saltato gli impegni con la sua nazionale e, ancora debilitato, ha deciso (come confermato dalla Federazione argentina attraverso una nota ufficiale) di rientrare in anticipo a Torino, dove la sua situazione fisica sarà valutata dai medici bianconeri.

A meno di clamorosi ribaltoni, Dybala sarà costretto a guardare in tv i suoi compagni di squadra e il tecnico Andrea Pirlo potrebbe fare di necessità virtù schierando dal primo minuto lo spagnolo Alvaro Morata , che ha avuto modo di lavorare solo in allenamento vista la mancata convocazione da parte della nazionale spagnola di Luis Enrique.

Il debutto stagionale di Dybala, quindi, è ancora rinviato. La Joya avrebbe dovuto scendere in campo contro il Napoli , ma il forfait partenopeo ha cancellato ogni possibilità di vederlo in campo con la maglia bianconera prima della sosta.

L’argentino non scende in campo dallo scorso 7 agosto , nella sfortunata partita di Champions League contro il Lione . Allora era reduce da un infortunio (elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra), ma Maurizio Sarri provò a mandarlo in campo alla disperata ricerca del gol qualificazione.

Dopo 12 minuti, però, Dybala fu costretto a chiedere di essere sostituito, per non correre il rischio di aggravare il suo infortunio. Da allora non ha più messo piede in campo in gare ufficiali: ha trascorso in panchina tutti i 90 minuti del match contro la Roma , prima della gara-fantasma contro il Napoli e dei nuovi problemi in nazionale.

Pirlo, potrebbe comunque riabbracciare La Joya nel match d’esordio in Champions League , il 20 ottobre contro la Dinamo Kiev.

OMNISPORT | 12-10-2020 11:08