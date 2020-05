Moratti consiglia l'Inter su Lautaro

Dai sogni infranti Messi e Ronaldo, a quello ancora vivo chiamato Paulo Dybala, fino al caso Lautaro Martinez.

Intervistato da Gr Parlamento durante 'La Politica nel Pallone', l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti si è espresso sull'attuale momento storico della società, sulla gestione della famiglia Zhang e sul mercato che verrà.

A partire dalla situazione di Lautaro Martinez e da due nomi di talenti in vetrina: "Lautaro? Dipende dalla sua volontà, leggo che il Barça gli starebbe facendo delle offerte esorbitanti a cui è difficile dire di no. Haaland? Verrebbe voglia di prenderlo, e ancora deve esprimere il suo potenziale al 100%. Ma noi abbiamo già Lukaku… Mi piace anche Tonali, ma abbiamo già Sensi che è molto forte".

Quanto a Messi e Ronaldo…: "Cristiano me lo aveva consigliato Suarez, ma costava già troppo. Messi è il sogno a occhi aperti di tutti. Ancora oggi resta il più forte al mondo, ma non si muove da Barcellona".

Come forse non si muoverà da Torino Paulo Dybala…: "È un giocatore che mi piace molto, ha tutto per conquistare la gente. Lo consigliai a Thohir…".

SPORTAL.IT | 18-05-2020 22:58