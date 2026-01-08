Moratti, giudizio impietoso su arbitri e VAR e stoccata alla Juve su Calciopoli: “Oggi scarsi, prima delinquenti”

L'ex patron nerazzurro non ha usato mezzi termini per criticare l'attuale classe arbitrale dopo gli errori nelle gare di Napoli e Lazio. E che affondo alla Juventus su Calciopoli

Dopo i nuovi pesanti errori di valutazione nel turno infrasettimanale, l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, si sbilancia sull’attuale classe arbitrale e coglie la palla al balzo per tornare a punzecchiare la Juventus e il sistema smascherato da Calciopoli.

Moratti tuona contro la classe arbitrale

Con Cremonese-Cagliari e Genoa-Milan va in archivio il 19° turno di Serie A. Una giornata giocata in infrasettimanale che si porta dietro un importante fardello di controversi episodi arbitrali. Tra rigori concessi e non, disparità di giudizio su situazioni simili e chi più ne ha più ne metta, nel mirino sono finiti soprattutto i due pareggi 2-2 del Maradona e dell’Olimpico che vedevano impegnate Napoli e Lazio, rispettivamente contro Verona e Fiorentina.

Sul tema ha voluto dire la sua anche l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti che, intercettato da Napoli Network per un paio di battute in vista della sfida scudetto tra nerazzurri e partenopei in programma domenica prossima a San Siro, non ha perso occasione per ricordare con toni decisamente poco distensivi i fatti di Calciopoli.

La frecciata alla Juve su Calciopoli

“Analogie tra il passato e la situazione odierna degli arbitri secondo me non ce ne sono. All’epoca era un’associazione di delinquenti che guidava il calcio. Oggi abbiamo arbitri non in forma e non all’altezza”, si è espresso sibillino lo storico patron della Benamata, con un chiaro riferimento a Calciopoli.

Moratti, che solo qualche giorno fa aveva rifilato una bordata all’ex tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, ha poi rincarato la dose spostando l’attenzione sul VAR: “Ormai è necessario, ma va equilibrato. Non si capisce quando comanda il VAR e quanto comanda l’arbitro. È necessario che ci si metta in riga con le aspettative della gente. In Napoli-Verona sono successe cose non chiare…”.

L’elogio a Conte e a De Laurentiis

Immancabile una battuta sul prossimo Inter-Napoli che potrebbe permettere ai ragazzi di Cristian Chivu di staccare in classifica l’undici di Antonio Conte: “L’Inter sta giocando bene e merita il primo posto, dovesse vincere lo scontro diretto avrebbe un vantaggio notevole. Ma non è mai detto, perché ci sono gare difficilissime. Domenica credo sarà una partita bellissima e interessante”.

La chiusa è un elogio al lavoro di Conte e di De Laurentis: “Il Napoli sta facendo molto bene, sempre per merito del mister naturalmente. Con il Verona per poco non la ribaltano. Aurelio? C’è stata una crescita costante. I risultati raggiunti sono importanti e vincere a Napoli non è assolutamente facile”.