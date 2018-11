Moratti fa il mercato all'Inter

L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti non ha mai abbandonato la passione per la società nerazzurra e pare consigli ancora qualche colpo di mercato.

E' quanto sembra dalle dichiarazioni che ha rilasciato lo stesso Moratti: "All'Inter servono giovani di qualità, come ad esempio Federico Chiesa".

Il giovane della Fiorentina è seguito da diversi club, tra cui Juventus e Chelsea, ma fino a questo momento la società ha sempre fatto muro, dichiarando più volte 'incedibile' il classe 1997.Le ottime prestazioni di Chiesa hanno attirato anche le attenzioni di Roberto Mancini, che crede molto in lui e in diverse occasioni l'ha schierato titolare, ricevendo in cambio prove di grande maturità.

I Della Valle hanno messo in chiaro che non cederanno il loro gioiello per meno di 65-70 milioni di euro, ma qualora il giocatore decidesse di forzare la mano con la società per andare in club più ambiziosi, la valutazione dovrebbe essere rivista.

All'Inter la fascia destra è contesa tra Candreva e Politano ma il primo sembra in rotta di collisione con i nerazzurri e Chiesa avrebbe più di qualche possibilità di ricoprire il ruolo di titolare.

Qualora l'Inter dovesse intavolare una concreta trattativa per Chiesa, però, l'affare sarebbe gestito con ogni probabilità da Beppe Marotta, a un passo dall'approdo in nerazzurro.

L'ingaggio dell'ex ad della Juventus è stato promosso anche dallo stesso Moratti: "L'arrivo di Marotta sarà molto utile all'Inter. Ha esperienza e una conoscenza a 360 gradi del calcio e quindi credo possa essere utilissimo. Steven Zhang mi ha chiesto un parere – conferma l'ex presidente -, gliene ho parlato bene, ma aveva già in mente di fare tutto".

Sul suo passato alla Juventus: "Credo sia stato utile a Marotta lavorare a Torino e portare a casa tante vittorie, spero che cambiando la società possano arrivare quei risultati che l'Inter merita. Credo anche che ci sia la possibilità di far bene e ottenere risultati. Ogni partita è difficile ma questa squadra piano piano sta acquisendo l'esperienza giusta".

SPORTAL.IT | 19-11-2018 17:10