Moratti, frecciata a Mou: "Ha fatto una cosa terribile”

Il 2010 è stato un anno magico per l’Inter, con il Triplete firmato da Josè Mourinho che dopo 10 anni continua ad essere celebrato dai tifosi nerazzurri. Di quella stagione è tornato a parlare Massimo Moratti, l’uomo che costruì quell’Inter e che volle fortemente lo Special One sulla panchina dell’Inter.

Il contrasto tra Moratti e Mourinho nel 2010

Moratti e Mou instaurarono tra di loro un rapporto speciale, che tuttavia ebbe anche i suoi momenti difficili. Moratti ne ha parlato in un’intervista al Quotidiano Sportivo, commentando le indiscrezioni secondo cui Mourinho aveva deciso di lasciare già a febbraio l’Inter per trasferirsi al Real Madrid, mesi prima di coronare la sua esperienza sulla panchina nerazzurra con la vittoria della Champions League.

“Potrebbe anche essere vero – ha dichiarato Moratti – io ho sempre pensato che facesse bene il suo lavoro anche se non ero sicuro di vincere. Chiaro che nell’ultimo periodo più si vinceva più si capiva che Mourinho potesse essere affascinato dall’idea di ottenere in Spagna i successi avuti con l’Inter…”.

“Lo Special One fece una cosa terribile”

All’epoca, però, Moratti scelse di tenere un profilo basso per il bene del club e della squadra. Ma ora, a distanza di anni, non risparmia una frecciata a quello che fu il suo allenatore. “Non discussi mai dell’argomento: se fossimo entrati in contraddizione avremmo affrontato il finale con spirito diverso. Certo, a pensarci ora ha fatto davvero una cosa terribile”.

Moratti, invece, si lascia andare ad una carezza verso il suo d.s. dell’epoca, Marco Branca. “Fu bravo a fare scelte indovinate – le parole di Moratti -, non sbagliammo nulla, neppure Goran Pandev che rese tantissimo… Ma bravissimo fu l’allenatore a valorizzare tutti i giocatori e a non contrastare la trattativa per la cessione di Zlatan Ibrahimovic”.

SPORTEVAI | 21-05-2020 10:58