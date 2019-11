Moratti non si rassegna: sogna ancora Mourinho

Anche se José Mourinho ha appena cominciato una nuova avventura, mettendo nero su bianco con il Tottenham, Massimo Moratti non si rassegna. "E' il sogno di tutti gli interisti, il suo ritorno è abbastanza normale. Siamo legati alle sue vittorie, è inevitabile sperare di rivederlo prima o poi alla guida dell'Inter" racconta a Tuttomercatoweb l’ex presidente della società meneghina.

"Sono felicissimo per lui – aggiunge il petroliere -. E sono contento anche per il Tottenham, il club ha fatto una buona scelta anche se Pochettino era un ottimo allenatore. Però Mourinho ha tutto per fare molto, molto bene a Londra".

A Milano, invece, c’è Antonio Conte. Moratti lo promuove: "Sta facendo grandi cose. E' stato bravissimo, da subito, e sta valorizzando i giocatori a disposizione".

Il discorso, però, fatalmente torna sullo Special One. "Forse è stata una sua scelta quella di aspettare, di non accettare alcune offerte sul tavolo in estate. Forse cercava qualcosa che lo motivasse di più. Londra, la finalista di Champions, tanti campioni. E' una squadra di grande prestigio, il Tottenham, indubbiamente".

Inevitabile poi il riferimento al Triplete, autentico mantra dei tifosi nerazzurri insieme a ‘Mai stati in B’. "Chi avrebbe fatto parte di quella squadra dei nerazzurri di oggi? Il portiere, Handanovic, è certamente molto importante. Dei nuovi… Diciamo che fa piacere che Barella e Sensi si siano introdotti e inseriti bene, con un ottimo impatto. Ecco, loro e Lautaro avrebbero potuto esserci".

Chiusura su Zlatan Ibrahimovic, con il non più giovane asso svedese che potrebbe tornare a giocare in Italia dopo avere chiuso la sua esperienza nella Major League Soccer americana: "Prima di andare al Milan me lo chiese, e io ho sempre rispettato le sue scelte. Sarei felice per lui se trovasse una soluzione per far di nuovo bene in Italia". .

