Moratti: Questa Inter mi ricorda quella del Triplete

“Per un tifoso questo è il modo migliore di vincere un derby, finisci la partita felicissimo perchè non te l’aspettavi più. Icardi è stato molto bravo, è stato un risultato fantastico”.Massimo Moratti è l’espressione della felicità dopo il successo dell’Inter al 93′ contro il Milan. Parlando a Radio anch’io sport l’ex presidente nerazzurro racconta: “Con me Icardi avrebbe già rinnovato? Non lo so, i contratti li curava la struttura ma andrebbe tenuto, è un gran giocatore con talento e che ci tiene molto alla maglia e ai tifosi. Per me è formidabile, poi mi piacciono tanto Skriniar e il portiere che daà grande sicurezza”. Non è più una novità vedere l’Inter vincere allo scadere: “C’è anche il pubblico che spinge in questa direzione e spinge i giocatori, però è vero che se segni alla fine vuol dire che non hai fatto gol prima. Questa Inter è forte fisicamente e questo aiuta ad avere qualcosa in più degli avversari alla fine, come è successo ieri sera. Io ho subito pensato all’avvocato Prisco subito dopo il gol: mi son detto che era proprio la partita ideale per Peppino”. Inter come anti-Juve? Moratti resta cauto: “L’Inter parte sempre con l’idea che lo scudetto debba essere possibile, certo non è che ora abbiamo tante chances ma questi risultati ci mettono in condizione di pensare che possiamo giocarcela. La Juve è più forte ma anche tante tensioni che possono metterla in condizioni difficili”.

PARAGONI PESANTI –Moratti ammette: “Guardando il tipo di tensione che avevano i giocatori mi è venuta in mente l’Inter del Triplete che aveva queste caratteristiche, mi sembra che ci siano analogie. Chi metterei in questa Inter di quella mia? Metterei sempre Cambiasso, al di là di Brozovic che sta facendo bene, ma Cambiasso darebbe un grande equlibrio. Fermo restando che qualsiasi giocatore di quella squadra sarebbe utile. Icardi come Ronaldo? Con tutta l’ammirazione per Icardi no. Ronaldo era un giocatore universale e non ha tempo, Icardi ricorda i bomber antichi, con forza fisica, talento ed è un fortissimo centravanti”.

IL TIFO PER LAUTARO – Mercoledì c’è Barcellona-Inter, mancheranno Messi e Nainggolan: “Senza Messi è un colpo per l’Inter, peccato per Nainggolan, è un po’ una fregatura ma è peggio il danno per il Barcellona. Anche nell’anno della Champions affrontammo il Barcellona e anche quell’anno la finale era a Madrid come questa volta, per ora meglio non parlarne ma ci ho pensato”. Moratti è un fan di Lautaro Martinez: Credo che liberi Icardi e che gli tolga qualche giocatore da dosso, devo dire che ieri se non avessimo segnato allo scadere probabilmente mi sarei chiesto: perchè non ha messo Lautaro?”. Su un suo possibile rientro, in qualsiasi ruolo, all’Inter, l’ex presidente dice: “Faccio il tifoso e mi piace questa parte. Dico sinceramente che l’Inter non credo abbia bisogno di me, c’è una buona impostazione e non c’è bisogno di chi appartiene al passato. Marotta? Una persona della sua esperienza farebbe bene”. C’era chi, come Agnelli, voleva Moratti presidente della Figc: “Il calcio ha bisogno di facce nuove e questo va rispettato, io credo che per il format del campionato vada meglio una A a 18 che a 20 visti i tanti impegni anche delle nazionali”.

SPORTEVAI | 22-10-2018 09:55