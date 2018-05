Moratti ricorda il Triplete

L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti in un'intervista a Rainews ha ripercorso la vittoria del Triplete: "Lo stadio era meraviglioso. Le facce dei tifosi interisti avevano un'espressione di felicità mista a commozione, ed è la prima cosa che ti viene in mente".

"Quell'Inter come i Beatles? Sì, un paragone dato dalla qualità e dal talento di quei giocatori, che messi insieme davano un risultato superiore a quello che era il valore individuale. Ero molto orgoglioso che nella stessa famiglia avessimo vinto a distanza di tempo gli stessi trofei. Mi piaceva molto. La notte della vittoria cerchi di renderti conto di quanto hai fatto e, anche se si dorme, poi il mattino dopo ci si sveglia benissimo. Il ritorno in Champions dopo 6 anni? L'altra sera è stata fantastica, soprattutto per come è andata la partita: in 2 minuti è cambiato tutto, un classico della nostra tradizione. Una gioia immensa".

SPORTAL.IT | 23-05-2018 09:00