Moratti scalda Inter-Napoli con la stoccata a De Laurentiis, poi il rimprovero a Marotta e la battuta al veleno su Gasperini

A pochi giorni dal big match l’ex patron nerazzurro ha voluto sottolineare la differenza fondamentale con ADL nello svolgere il ruolo di presidente di un club

Massimo Moratti ha scaldato la vigilia di Inter-Napoli: pur complimentandosi con Aurelio De Laurentiis, l’ex patron nerazzurro ha piazzato una stoccata nei confronti di ADL sul suo modo di fare il presidente. Nell’intervista concessa a Il Mattino, Moratti non ha poi risparmiato una critica all’a.d. interista Beppe Marotta e ha anche dedicato una battuta al veleno a Gian Piero Gasperini.

Inter-Napoli, Moratti punge De Laurentiis

La vigilia di Inter-Napoli è stata finora piuttosto serena, con i protagonisti delle due squadre che finora hanno mostrato soltanto rispetto nei confronti dell’avversario. A scaldare l’atmosfera ci ha pensato allora Massimo Moratti, che in un’intervista al Mattino ha piazzato una stoccata nei confronti di Aurelio De Laurentiis. “De Laurentiis ha tramutato una passione in un business. Io non ne sono stato mai capace, ero un debole: non sarei mai riuscito a finire una sessione di mercato senza comprare un grande calciatore”, ha detto Moratti, rimarcando la differenza tra il suo modo di essere presidente – più passionale, da tifoso vero – e quello di ADL, definito appunto un businessman.

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“Ma forse è lui quello che ha capito davvero come funziona il mondo del calcio”, ha poi aggiunto Moratti che in seguito ha comunque fatto i complimenti al patron del Napoli, divenuto un club solido proprio grazie al lavoro di De Laurentiis: “Ha iniziato un ciclo che non era legato ai calciatori ma a una società sana, duraturo e vincente”.

Moratti e la critica a Marotta su Paz

In fondo, la stessa critica mossa a De Laurentiis – quella di scegliere col cervello e non col cuore – è stata poi rivolta a Beppe Marotta, presidente dell’Inter. Parlando del mercato dell’Inter, infatti, Moratti si è lasciato scappare un commento su Nico Paz che sa di accusa nei confronti dell’attuale presidente nerazzurro. “Nico Paz del Como non me lo sarei fatto scappare”, ha dichiarato l’ex patron interista senza nascondere la sua delusione per un’operazione che Marotta ha abbandonato presto, quando ha capito che il costo per strappare il giocatore al Como sarebbe stato troppo alto.

Moratti e la battuta al veleno su Gasperini

La spigolosa intervista di Moratti, infine, comprende anche un passaggio sulla scintillante Roma di Gian Piero Gasperini, tecnico che l’ex patron dell’Inter scelse nell’estate del 2011 per poi esonerare a settembre, dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana col Milan e una disastrosa partenza in campionato.

“Ha sempre fatto giocare bene le sue squadre, anche questa Roma è spettacolare con la continua ricerca del pallone in verticale”, ha affermato Moratti sull’attuale squadra del Gasp, prima della bordata: “Ma con me è andata male, è stata sfortunato: non ha vinto una partita neanche in amichevole. Che potevo fare? Le stagioni sono così: come quella di Allegri al Milan, per esempio”.