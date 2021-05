Moratti su Conte: "L'Inter avrà comunque un futuro"

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha parlato dell’addio di Antonio Conte: “Zhang non fa apposta ad avere questa situazione, anzi farà di tutto per evitarla. Non so cosa succederà con l’allenatore e il resto, ma l’Inter ha un futuro lo stesso anche se ci sono dei cambiamenti nell’ambito tecnico”.

“Conte poteva essere meno aggressivo? Ognuno agisce col proprio carattere, non posso giudicare. Inzaghi in pole position? Lascio scegliere alla società, non mi posso permettere di dare giudizi personali. Deluso? Cerchiamo di accontentarci di aver vinto un campionato bellissimo, nella vita i cambiamenti a volte possono essere visti in modo negativo e poi si rivelano positivi”.

OMNISPORT | 26-05-2021 20:22