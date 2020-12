Morbidelli a Valentino Rossi: "Voglio batterti sempre"

Franco Morbidelli dà il suo particolare benvenuto a Valentino Rossi nel team Petronas: “Non è un compagno qualsiasi. Per me è ancora di più: lo conosco da tantissimi anni, siamo molto amici e legati, questa cosa ha un sapore diverso rispetto al sentimento generale. Sono sicuro che il diverso sarà solo positivo, e spero che faremo bene entrambi. Gli auguro un’ottima stagione, però cercherò di batterlo in ogni sessione e gara, ma stando entrambi davanti, non dietro”.

Quest’anno Morbidelli ha battuto nettamente Fabio Quartararo: “Fabio ha iniziato a fare sempre più fatica nel cucirsi la moto addosso, nel trovare un assetto ideale che gli piacesse. Il feeling è calato drasticamente rispetto a inizio stagione”.

OMNISPORT | 30-12-2020 08:52