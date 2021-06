Morbidelli: "C'è tempesta in MotoGp per il team di Rossi"

Ai microfoni di Motorsport, Franco Morbidelli ha parlato dell’arrivo del team VR46 di Valentino Rossi in MotoGp: “C’è un po’ di tempesta in questo momento per l’arrivo del team di Valentino e io spero che mi condizioni il meno possibile”.

Dopo mesi in trattativa con la Yamaha a spese della Petronas, il team VR46 alla fine ha raggiunto l’accordo con la Ducati: “Io provo a fare il mio lavoro – ha continuato Morbidelli -. Questi temi sono talmente tanto complessi che provare a capirli o fare previsioni mi toglierebbe troppa energia e non voglio che questo succeda. Provo a concentrarmi sul mio lavoro, provo a dire ciò che voglio, ma poi gli altri che stanno intorno a me faranno il loro lavoro come credono che debbano farlo”.

OMNISPORT | 13-06-2021 19:42