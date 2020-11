Morbidelli: "Impressionante, ma peccato per il campionato"

Terza vittoria stagionale a Valencia per Franco Morbidelli, che dopo lo splendido duello con Miller si esprime così: ” Sapevo che Jack sarebbe arrivato, nell’ultimo giro è arrivato e mi sono detto che avrei provato a fare di tutto per vincere. Il duello è stato pulito e sportivo, proprio bello. Non so quante volte ci siamo superati all’ultimo giro. Sono riuscito a vincere ma anche Jack è stato davvero incredibile”.

“Il passo che abbiamo entrambi mantenuto è stato impressionante. Congratulazioni al team e a Jack. Peccato aver perso il campionato, ma abbiamo fatto un lavoro impressionante. Questa è dedicata a Manolo, il mio amico, perché è il suo compleanno”.

OMNISPORT | 15-11-2020 15:42